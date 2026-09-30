배우 한선화가 '스캔들'에서 노출 없는 단정한 한복 차림으로 존재감을 보였다./사진제공=넷플릭스

배우 한선화가 '스캔들'에서 노출 없는 단정한 한복 차림으로 존재감을 보였다./사진제공=넷플릭스

배우 한선화가 '스캔들'에서 노출 없는 단정한 한복 차림으로 존재감을 보였다.지난 18일 공개된 넷플릭스 시리즈 '스캔들'에서 한선화는 딸을 사대부 대감집에 시집보내려는 분희 역을 맡았다. 공개된 스틸에서는 화려한 노출 없이 단정하게 한복을 갖춰 입은 모습으로 눈길을 끈다.'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 조씨부인(손예진 분)과 조선 최고의 연애꾼 조원(지창욱 분)이 벌이는 위험한 사랑 내기, 여기에 얽힌 희연(나나 분)의 이야기를 그린 작품이다.한선화는 사랑 내기와는 별개의 인물인 분희 역을 맡았다. 분희는 연초전을 운영하는 장사치로, 딸 소옥(신윤하 분)을 조씨부인의 남편인 유 대감의 소실로 들이기 위해 수단과 방법을 가리지 않는다. 소옥이 조씨부인과 조원의 사랑 내기에 얽히면서 분희의 이야기도 주요 서사와 맞물린다.조씨부인 앞에서는 절절매면서도 원하는 것을 얻기 위해 은근히 상대를 압박하는 모습을 오가며 분희의 성격을 표현했다. 상황에 따라 목소리 톤과 말투를 달리하고 상대 배우와 대사를 주고받으며 극에 활력을 더했다.한선화는 돈과 권력을 좇으면서도 딸을 위해 움직이는 분희의 상반된 면모를 소화하며 기존 작품과 또 다른 얼굴을 보여줬다. 손예진을 비롯한 배우들과의 호흡 속에서도 캐릭터의 개성을 살리며 극에 힘을 보탰다.한선화가 출연하는 '스캔들'은 현재 공개 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr