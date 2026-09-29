이진이 핑클 근황을 공개했다. / 사진=이진SNS

그룹 핑클(Fin.K.L)의 이진이 완전체로 모인 근황을 공개했다.29일 이진은 자신의 SNS에 하트 이모티콘과 함께 사진 한 장을 게재했다.사진에는 이진을 비롯해 핑클 멤버 이효리, 옥주현, 성유리가 카메라를 응시하고 있다. 네 사람은 편안한 차림으로 여유로운 미소를 지었다. 이진은 긴 생머리를 자연스레 늘어뜨린 채 브이 자체를 취했다. 네 사람 모두 여전히 아름다운 미모로 감탄을 자아냈다.1998년 데뷔한 핑클은 '블루 레인', '내 남자친구에게', '영원한 사랑' 등이 곡을 발매하며 많은 사랑을 받았다. 최근 데뷔 30주년을 향한 약 2년간의 장기 프로젝트를 발표하며 화제가 됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr