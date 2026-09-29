코아가(KOAGA)가 약 2년 만에 신곡을 내놓는다./ 사진=로켓드라이브

코아가(KOAGA)가 약 2년 만에 신곡을 내놓는다./ 사진=로켓드라이브

코아가(KOAGA)가 약 2년 만에 신곡을 내놓는다.코아가는 29일 낮 12시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 '넌 기억이나'를 발매한다. 2024년 9월 래퍼 자메즈가 참여한 '캘리걸'(Caligirl) 이후 약 2년 만의 신곡이다.'넌 기억이나'는 헤어진 뒤에도 상대를 잊지 못하고 함께했던 기억을 떠올리는 이야기를 담은 R&B 곡이다. 이별 후 혼자 남은 화자의 미련과 그리움을 가사에 녹였으며 코아가의 그루비한 보컬을 중심으로 곡을 풀어냈다.다크비(DKB) 멤버 GK(지케이)도 힘을 보탰다. GK는 피처링으로 참여해 지나간 사랑에 대한 기억을 랩으로 표현했다. 이번 싱글에는 타이틀곡과 함께 인스트루멘탈 버전도 수록됐다.코아가는 2015년 싱글 '그렇게 못해'(Just Can't)로 데뷔했다. 데뷔 초에는 지원(GIWON)이라는 이름으로 활동했으며 이후 활동명을 코아가로 변경했다. 2017년부터 로켓드라이브에 소속돼 활동하고 있다.그간 '슬로우'(Slow), '놓치기 싫어', '디 온리 원'(The Only One), '라잇 나우'(Right Now) 등을 발표했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr