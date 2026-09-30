배우 서강준이 서울 성수동 트리마제를 매도하고 강남구 삼성동의 고급 주거시설로 거처를 옮겼다고 전해졌다./사진=텐아시아DB

배우 서강준이 서울 성수동 트리마제를 매도하고 강남구 삼성동의 고급 주거시설로 거처를 옮겼다고 전해졌다./사진=텐아시아DB

배우 서강준이 서울 성수동 트리마제를 매도하고 강남구 삼성동의 고급 주거시설로 거처를 옮겼다고 전해졌다.최근 유튜브 채널 'wander planet'에 따르면 서강준은 지난해 여름 성동구 성수동에서 강남구 삼성동의 '상지리츠빌 카일룸'으로 이사했다. '상지리츠빌 카일룸'은 2012년 준공된 고급 주거시설로 총 13세대로 구성됐다. 층마다 한 세대씩 배치된 구조로 사생활 보호에 유리한 것으로 알려졌다. 최상층을 제외한 기본 세대는 침실 4개와 욕실 4개를 갖췄으며 전용면적은 287㎡ 규모다.서강준은 기존에 보유하던 성수동 트리마제를 58억원에 매도한 뒤 약 2억원을 더해 60억원에 새집을 매입한 것으로 전해졌다. 해당 주거시설에는 현빈·손예진 부부를 비롯해 슈퍼주니어 김희철, 세븐틴 디에잇 등이 거주하는 것으로 알려졌다. 현빈·손예진 부부는 구리 아치울마을을 떠나 이곳으로 거처를 옮겼으며 월세로 생활 중인 것으로 전해졌다.서강준은 2017년 부모님과 살던 집에서 독립하면서 서울숲 트리마제 185㎡ 규모의 주택을 분양받았다. 이후 한강 조망이 가능한 세대로 옮기기 위해 기존 집을 처분하고 약 5억원을 추가해 같은 단지 내 다른 세대를 매입했다. 약 8년간 성수동 트리마제에 거주한 그는 지난해 삼성동으로 이동하며 주거 환경에도 변화를 줬다. 삼성중앙역 인근에는 송혜교, 서장훈, 규현, 혜리 등 다수의 연예인이 거주하는 것으로 알려져 있다.서강준은 최근 안은진과 함께 KBS2 드라마 '너 말고 다른 연애'에 출연하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr