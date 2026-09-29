기안84가 비드라마 화제성 1위를 차지했다./사진=텐아시아DB

'기안장2' 메인 포스터./사진제공=넷플릭스

넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2'(이하 '기안장2')의 주역들이 비드라마 화제성 차트 최상위권을 집어삼켰다.K-콘텐츠 온라인 경쟁력 분석 기관 굿데이터코퍼레이션의 공식 플랫폼 펀덱스(FUNdex)가 29일 발표한 9월 4주 차 TV-OTT 비드라마 출연자 화제성 부문에서 '기안장2'의 출연진이 나란히 1, 2, 3위에 이름을 올렸다.차트 정상은 기안84가 차지했다. 기안84는 3.78%의 화제성 점유율을 기록하며 1위에 올랐다. 혹한의 대관령에서 특유의 날것 그대로의 매력과 노련해진 운영 방식으로 민박집의 중심을 잡으며 대체 불가한 존재감을 뽐냈다.2위는 2.97%를 기록한 이준호에게 돌아갔다. 시즌2 새 직원으로 합류한 이준호는 훈훈한 비주얼은 물론 성실하고 센스 넘치는 일 처리 능력으로 주인장 기안84를 든든하게 서포트하며 프로그램의 활력을 더했다.'배구 여제' 김연경이 2.86%의 점유율로 3위를 마크했다. 김연경은 특유의 거침없는 입담과 압도적인 피지컬, 솔직담백한 생활력으로 기안84, 이준호와 환상의 티키타카를 선보이며 톱3 진입에 성공했다.이로써 단일 예능 프로그램의 메인 출연진 3인이 비드라마 전체 출연자 화제성 1위부터 3위까지 줄을 세우며 최상위권을 독식하게 됐다.한편, 지난 22일 첫 공개된 '기안장2'는 낭만 가득한 대관령에서 기안84와 김연경, 이준호, 카즈하가 민박집 '기안장'을 운영하는 민박 버라이어티다. 한여름 울릉도가 배경이었던 시즌1과 달리 시즌2는 한겨울 대관령으로 무대를 옮겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr