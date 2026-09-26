사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

배우 노윤서가 하와이 해변에서 여유로운 모습을 공개했다.노윤서는 최근 자신의 인스타그램에 "1월의 하와이🌞🌴"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 노윤서는 브라운 컬러의 홀터넥 비키니에 레오퍼드 패턴 하의를 매치한 채 푸른 하늘 아래 서 있다. 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 노윤서는 몸을 옆으로 돌리고 한쪽 팔을 앞으로 뻗었으며, 손목에는 여러 색의 비즈 팔찌를 착용해 포인트를 더했다. 낮은 각도에서 촬영된 화면 뒤로 야자수와 구름이 펼쳐지며 해변의 풍경까지 시원하게 담겼다.이어진 사진에서 노윤서는 모래사장 위에 서서 뒤를 돌아보는 모습으로 카메라에 포착됐다. 목과 등에 가느다란 끈을 묶은 브라운 비키니와 레오퍼드 패턴 하의가 뒷모습까지 선명하게 드러난다.또 다른 사진에서 노윤서는 바다를 등진 채 얼굴을 가까이 담은 셀카를 남겼다. 머리를 뒤로 넘긴 상태에서 양손을 이마 위로 들어 올리고 카메라를 바라보고 있으며, 브라운 비키니와 함께 하트 모양 펜던트가 달린 목걸이가 눈에 띈다. 햇빛을 받은 얼굴과 어깨가 또렷하게 담긴 가운데 뒤편으로 푸른 바다와 모래사장이 이어진다.마지막 사진에서 노윤서는 해가 지는 바다를 배경으로 옆모습을 가까이 담았다. 검은색 반소매 상의를 입고 머리 위에 선글라스를 올린 채 입술을 내밀고 있으며 길게 풀어놓은 머리카락이 뒤쪽으로 흩날리고 있다. 주황빛으로 물든 구름과 수평선 가까이 내려앉은 해, 바위 사이로 밀려드는 파도가 노윤서의 옆모습과 한 화면에 담겼다.이를 본 팬들은 "몸매 무슨 일이에요", "배우님 늘 응원합니다", "너무 예뻐", "아 넘 예쁘다", "순수한 햇살 에너지", "노윤서가 나라다" 등의 댓글을 달았다.한편 2000년생인 노윤서는 26세이며 이화여대 서양화를 전공한 것으로 알려졌다. 아울러 노윤서는 남주혁과 넷플릭스 오리지널 시리즈 '동궁'에 출연했다. '동궁'은 귀(鬼)의 세계를 넘나드는 능력을 갖춘 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다. 노윤서를 비롯해 남주혁, 조승우가 출연한다. 노윤서는 tvN '언니네 산지직송3'에 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr