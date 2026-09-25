‘3번 결혼 후 이혼’ 이상아, 똑닮은 딸 봤더니…DNA가 무서울 정도로 빼닮은 모녀

배우 이상아의 딸 윤서진이 엄마를 빼닮은 미모를 자랑했다.윤서진은 최근 자신의 SNS에 "내가 젤루 좋아하는 가을 벌써 왔어. 여름 잘가라. 즐거운 추석연휴 보내세요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 윤서진은 야외에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 화이트 계열의 카디건과 팬츠를 매치한 그는 긴 생머리를 늘어뜨린 채 카메라를 바라보며 청순한 분위기를 자아냈다.무엇보다 엄마 이상아를 떠올리게 하는 뚜렷한 이목구비가 눈길을 끈다. 큰 눈과 오뚝한 콧날, 갸름한 얼굴형까지 과거 하이틴 스타로 큰 사랑을 받았던 이상아의 젊은 시절을 연상케 한다.한편 이상아는 세 차례 결혼과 이혼을 경험했으며 슬하에 외동딸 윤서진을 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr