한가인이 영양제 제품 추천 논란에 사과했다./사진=텐아시아DB

한가인이 영양제 제품 추천 논란에 사과했다./사진='자유부인 한가인'

이하 한가인 입장 전문

배우 한가인이 개인 유튜브 채널에서 추천한 영양제 제품이 과대 광고 논란에 휩싸이자 해명하고 사과했다. 협찬이나 광고가 아닌 '내돈내산' 제품이라면서도, 주관적 경험만으로 건강 관련 제품을 소개한 점에 대해서는 고개를 숙였다.한가인은 지난 28일 자신의 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 커뮤니티를 통해 "최근 유튜브에서 소개한 알부민 제품과 관련된 우려의 말씀들을 확인하고, 정확한 내용을 말씀드리고자 글을 올린다"며 장문의 입장문을 게재했다.광고나 뒷광고 의혹에 대해서는 단호하게 선을 그었다. 한가인은 "해당 영상은 어떠한 대가나 협찬 없이 제가 직접 구매해 사용한 제품을 소개한 '내돈내산' 콘텐츠"라며 "광고 여부에 대해서는 어떠한 거짓도 없다. 저희 채널은 유료광고가 진행되는 경우 '유료광고 포함' 표시를 명확히 하는 것을 원칙으로 하고 있다"고 강조했다.다만 객관적인 검증 없이 제품을 추천한 부분에 대해서는 책임을 인정했다. 한가인은 "광고 여부를 막론하고 건강과 관련된 제품을 개인적인 경험만으로 소개한 점은 신중하지 못했다"며 "출산 후 기력이 떨어졌을 때 일상적으로 구매해 먹기 시작했고, 스스로 컨디션이 나아졌다고 느껴 추천해 드렸다. 그러나 주관적인 체감에 의존해 엄밀한 검증 없이 정보를 전달하는 것이 얼마나 조심스러운 일인지 이번 일을 통해 깨달았다"고 털어놨다.이어 "세심하지 못했던 판단으로 혼란과 우려를 드려 진심으로 죄송하다"며 "앞으로는 직접 구매하여 경험한 제품이라 하더라도 객관적인 사실을 엄격히 확인한 뒤 공유하겠다. 시청자분들의 목소리에 귀 기울여 한층 더 신중하게 콘텐츠를 만들겠다"고 덧붙였다.이번 논란은 고발 전문 유튜버 '사망여우TV'가 최근 영상을 통해 '먹는 알부민' 제품들의 과장·과대광고 문제를 짚으면서 불거졌다. '사망여우TV'는 과거 한가인이 알부민 제품을 소개하며 언급한 효능이 사실상 과장됐으며, 해당 제품의 식품 유형 역시 일반 혼합음료 수준에 불과하다고 지적했다. 다만 한가인의 추천이 일회성에 그쳤던 만큼 관련 제품 인기의 직접적 원인으로 보기는 어렵다고 덧붙였다.안녕하세요, 한가인입니다.최근 유튜브에서 소개한 알부민 제품과 관련된 우려의 말씀들을 확인하고, 정확한 내용을 말씀드리고자 글을 올립니다.먼저 해당 영상은 어떠한 대가나 협찬 없이 제가 직접 구매해 사용한 제품을 소개한 '내돈내산' 콘텐츠입니다. 사전에 고지 드린 바와 같이 광고 여부에 대해서는 어떠한 거짓도 없음을 말씀드립니다.저희 채널은 유료광고가 진행되는 경우 시청자분들이 광고임을 명확하게 알 수 있도록 '유료광고 포함' 표시를 하고 콘텐츠를 업로드하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.다만, 광고 여부를 막론하고, 건강과 관련된 제품을 개인적인 경험만으로 소개한 점은 신중하지 못했습니다.해당 제품은 제가 출산 후 기력이 떨어졌을 때 일상적으로 구매해 먹기 시작했고, 스스로 컨디션이 나아졌다고 느껴 시청자분들께 추천해 드렸습니다. 그러나 주관적인 체감에 의존해 엄밀한 검증 없이 정보를 전달하는 것이 얼마나 조심스러운 일인지 이번 일을 통해 깨달았습니다.저의 세심하지 못했던 판단으로 혼란과 우려를 드려 진심으로 죄송합니다.앞으로는 직접 구매하여 경험한 제품이라 하더라도 객관적인 사실을 엄격히 확인한 뒤 공유하겠습니다. 시청자분들의 소중한 목소리에 귀 기울여 한층 더 신중하게 콘텐츠를 만들겠습니다.감사합니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr