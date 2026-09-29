'최종면접'이 오는 11월 4일 개봉한다. / 사진=텐아시아DB, 하이지음 스튜디오

김정훈 감독이 인물의 감정선 변화를 언급했다. / 사진제공=NEW

김재원과 조이현은 각각 한진우와 문혜인 역을 맡았다. / 사진제공=NEW

강유석이 현장에서 맏형이라는 부담이 있었다고 털어놨다. / 사진제공=NEW

단 한 명의 합격자를 가려야 하는 치열한 경쟁이 시작된다. 좁은 면접장에서 지원자들의 비밀이 하나씩 드러나면서 서로를 향한 의심과 갈등은 더욱 커진다. 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 곽동연, 배강희 또래 배우들의 빠른 호흡은 한정된 공간에서 펼쳐지는 이야기에 힘을 보탠다.29일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 영화 '최종면접' 제작보고회가 열렸다. 김정훈 감독과 배우 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 배강희가 참석했다. 군 복무 중인 곽동연은 행사에 함께하지 못 했다.'최종면접'은 5000대 1의 경쟁률을 뚫고 최종면접장에 모인 6인의 지원자를 중심으로 전개되는 미스터리물이다. 여러 차례의 면접을 거치며 가까워진 6인은 단 한 명의 합격자를 가리는 그룹 토론에 참여한다. 이 과정에서 각자의 비밀이 담긴 의문의 봉투가 발견되고, 이들은 큰 혼란에 빠진다.김정훈 감독은 영화의 가장 큰 재미로 인물들의 감정선 변화를 꼽았다. 김 감독은 "영화가 진행되면서 처음 봤던 배우들의 얼굴이 점점 달라진다. 이 변화에 집중해달라"고 말했다. 그는 "배우들에게 '아무리 작은 감정이나 표현이라도 진심을 담아서 해라. 카메라가 놓치지 않고 담겠다'고 했다"고 털어놨다.김정훈 감독은 최종면접장에서 내용이 전개되는 영화 특성상 또래 배우들의 섭외에 심혈을 기울였다. 김 감독은 "모두 친구처럼 보이면서도 각 캐릭터의 개성과 이미지가 잘 보이는 게 중요하다고 생각했다"고 설명했다. 그는 "배우들이 또래여서 금방 친해질 줄 알았는데 그런 시선 때문인지 처음에는 서로 어색했다"면서도 "촬영 시작하면서 굉장히 친해지더라. 한 장소에서 온종일 붙어있다 보니 돈독해진 것 같다"고 말했다.조이현은 차분하게 상황을 판단하는 문혜인 역을 맡았다. 그는 "위기 상황에서도 흔들리지 않는 것"을 캐릭터의 강점으로 꼽았다. 김정훈 감독은 문혜인이 가장 속내를 알기 힘들고 복합적인 캐릭터라고 설명하기도 했다.조이현은 동료 배우들에 대한 고마움을 표현했다. 그는 "김재원 배우가 동생인데 오빠인 것처럼 잘 챙겨줬다"며 "다른 배우들도 잘 챙겨줘서 막내가 된 기분도 느꼈다"고 말했다.김재원은 밝은 태도를 유지하는 이상주의자 한진우를 연기했다. 그는 촬영 현장을 떠올리며 "인물마다 배우들이 가지고 있던 질문이 많았는데 감독님이 그때마다 세심하게 디렉션해 주셨다"며 감사를 전했다. 이어 "연기에 대한 얘기도 많이 했지만, 밥 메뉴가 뭔지도 늘 얘기했다. 밥심으로 일해야 하니까"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.신승호는 행동파이자 가장 먼저 비밀이 폭로되는 백승빈으로 분했다. 신승호는 첫 폭로 대상자인 것에 관해 "부담도 조금 있었다"고 털어놨다. 그는 "지원자들의 봉투가 하나씩 까지는데 첫 번째 순서가 승빈이였기 때문에 시작을 잘 열어야 한다는 생각이 있었다"며 "봉투가 열리기 전까지 따뜻하고 즐겁고 유쾌하던 분위기가 승빈의 봉투가 까진 이후에 상반되는 걸 표현하기 위해 큰 노력을 기울였다"고 설명했다.강유석은 여유를 잃지 않는 이희찬 역을 맡았다. 합격자를 직접 뽑아야 하는 상황에서도 모두가 납득할 만한 투표 방식을 제안하지만, 봉투를 둔 범인을 찾는 과정에서 한 선택으로 또 다른 갈등을 불러온다.강유석은 "태어나서 처음으로 내가 맏형인 현장이어서 처음엔 겁이 났다"고 털어놨다. 그는 "좋은 모습을 보여주고 배울 수 있는 지점을 줘야 한다는 생각이 들어서 그런 긴장감으로 촬영했다"고 말했다. 그러면서도 "한 공간에서 촬영하다 보니 작은 인서트 찍을 때도 배우들이 서로 도움을 주고 함께 호흡해 줘서 좋았다"고 설명했다.배강희는 누구보다 단호하고 냉철한 차주원을 연기했다. 눈치가 빠르고 상황을 냉정하게 파악하는 인물이다.배강희는 "대본을 보고 단순히 사건을 따라가는 게 아니라 인물의 심리나 관계가 계속 뒤바뀌어서 다음 내용이 궁금해졌다"고 말했다. 그는 "같은 공간에서 촬영하느라 답답함이 있었는데 텐션 올릴 수 있게 장난도 많이 쳐주셔서 감사했다"고 밝혔다.곽동연은 속내를 알 수 없는 전략적인 인물 전요한으로 등장한다. 타인과 친분을 쌓기보다 오직 자신만의 확고한 판단에 따라 움직이는 인물이다. 김정훈 감독은 곽동연에 대해 "아이디어도 풍부하고 연기 호흡과 리듬이 독특해서 끝까지 지켜보게 만드는 힘이 있다"며 "흡인력과 내공이 뛰어난 배우"라고 칭찬했다.'최종면접'은 오는 11월 4일 개봉을 앞두고 있다. 오는 10월 6일 개막하는 제31회 부산국제영화제 파노라마 섹션에서도 상영된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr