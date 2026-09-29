신승호가 '최종면접'에 출연한 소감을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

배우 신승호가 영화 '최종면접'(감독 김정훈)에 출연한 소감을 밝혔다.29일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 '최종면접' 제작보고회가 열렸다. 김정훈 감독과 배우 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 배강희가 참석했다. 곽동연은 군 복무 중으로 불참했다.'최종면접'은 5000:1의 경쟁률을 뚫고 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 비밀이 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠지는 미스터리 영화다. 신승호는 행동파이자 첫 번째로 비밀을 폭로 당하는 백승빈 역을 맡았다.신승호는 첫 폭로 대상자인 것에 관해 "부담도 조금 있었다"고 털어놨다. 그는 "지원자들의 봉투가 하나씩 까지는데 첫 번째 순서가 승빈이였기 때문에 시작을 잘 열어야 한다는 생각이 있었다"며 "봉투가 열리기 전까지 따뜻하고 즐겁고 유쾌하던 분위기가 승빈의 봉투가 까진 이후에 상반되는 걸 표현하기 위해 큰 노력을 기울였다"고 설명했다.'최종면접'은 오는 11월 4일 개봉을 앞두고 있다. 오는 10월 6일 개막하는 제31회 부산국제영화제 파노라마 섹션에서도 상영된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr