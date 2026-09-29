곽동연은 '최종면접'에서 전요한 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

영화 '최종면접'을 연출한 김정훈 감독이 배우 곽동연의 연기를 칭찬했다.29일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 '최종면접' 제작보고회가 열렸다. 김정훈 감독과 배우 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 배강희가 참석했다. 곽동연은 군 복무 중으로 불참했다.'최종면접'은 5000:1의 경쟁률을 뚫고 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 비밀이 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠지는 미스터리 영화다. 곽동연은 혼란 속에서도 속내를 알 수 없는 전략가 전요한 역을 맡았다.김정훈 감독은 자리에 없는 곽동연에 대해 언급했다. 김 감독은 "곽동연은 완벽주의자다. 캐릭터를 체화시켜서 현장에 온다"고 밝혔다. 그는 "아이디어도 풍부하고 연기 호흡과 리듬이 독특해서 끝까지 지켜보게 만드는 힘이 있다"며 "흡인력과 내공이 뛰어난 배우"라고 설명했다. 이에 사회자 박경림이 "곽동연이 군대에서 휴대폰을 받아서 보면 기뻐할 것 같다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.'최종면접'은 오는 11월 4일 개봉을 앞두고 있다. 오는 10월 6일 개막하는 제31회 부산국제영화제 파노라마 섹션에서도 상영된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr