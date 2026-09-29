사진=유현준 교수 유튜브 채널 '셜록현준' 영상 캡처

사진=유현준 교수 유튜브 채널 '셜록현준' 영상 캡처

JYP엔터테인먼트 신사옥을 설계한 유현준 홍익대 교수가 신사옥 앞 공원 부지의 용도 변경을 비판했다. 인접 부지에 고층 건물이 들어서면 시민과 팬에게 신사옥 일부를 개방하려던 설계 취지를 살리기 어렵다는 주장이다. JYP엔터테인먼트 신사옥 백지화 결정은 지난 10일 본지가 단독 보도했다.유 교수는 지난 28일 자신의 유튜브 채널에 올린 영상을 통해 "JYP 신사옥은 도넛 모양의 좁고 긴 링 형태로 만들어질 예정이었다. 자연 채광과 통풍이 잘되는 공간을 만들기 위한 설계였다"고 말했다. 이어 "엔터테인먼트 회사에는 작곡가실과 개인 연습실, 그룹 안무 연습실 등 다양한 크기의 방이 필요하다. 이를 하나의 큰 건물 안에 배치하면 햇빛이 들지 않고 바람도 통하지 않는 방이 많이 생긴다"고 설명했다.팬들이 신사옥을 찾았을 때 머물 수 있는 공간도 구상했다. 유 교수는 "1층을 개방하면 팬들이 와서 시간을 보내고 버스킹을 할 수도 있다. 회사와 팬들이 만나는 여러 접점을 만들 수 있다"고 밝혔다. 이어 "이런 설계가 가능했던 것은 신사옥 앞에 공원이 있었기 때문이다. 남쪽 건물의 높이를 낮춰 중정에 햇빛이 들어오게 했다"고 덧붙였다.유 교수는 JYP 신사옥이 들어설 경우 고덕지구에 미칠 효과를 설명했다. 유 교수는 "JYP가 고덕지구에 들어오면 'K팝의 성지' 같은 곳이 될 수 있다. 외국인 관광객이 찾아오고, 주변에 상점과 식당, 호텔 등도 들어설 수 있다"며 "JYP가 고덕지구의 중심 기업 역할을 할 수 있었다"고 말했다.그는 인접 부지에 고층 건물이 들어설 경우 개방형 설계를 유지하기 어렵다고 주장했다. 유 교수는 "앞에 고층 건물이 생기면 그곳에서 신사옥 내부를 내려다볼 수 있다. 시선과 카메라로 인해 아티스트의 사생활을 보호하기 어려워지고, 시민에게 열어두려던 공간도 당초 의도대로 운영하기 힘들어진다"고 말했다.유 교수는 SH 측이 절충안을 마련하겠다고 했지만, 이후 기존 개발 계획을 유지하기로 했다고 전했다. 그는 "같은 용적률이라도 층수를 낮추거나 높이를 제한하고, 건물 사이에 완충 공간을 둬 JYP 사옥과 거리를 벌리는 방안 등을 내부적으로 생각했다"고 말했다. 이어 "SH 측이 절충안을 마련하겠다고 해 기다렸지만, 한두 달 뒤 기존 계획대로 부지를 매각하겠다는 입장을 밝혔다"며 "JYP 측도 이대로라면 사옥을 짓기 어렵다는 상황이 되면서 양측의 입장이 강하게 맞서게 됐다"고 설명했다.유 교수는 공원 부지를 편의상 상업용지로 변경한 것이 이번 사안의 핵심이라고 봤다. 유 교수는 용산공원을 예로 들어, 당장의 필요를 위해 고덕동 공원 부지를 다른 용도로 바꿔서는 안 된다고 주장했다. 그는 "당장 주택을 공급하기 위해 공원에 건물을 짓는 것은 근시안적이다. 공원은 도시를 유지하는 데 필요한 기반시설이며, 미래 세대를 위해 남겨둬야 한다"고 말했다. 이어 "농부는 굶어 죽어도 종자를 먹지 않는다는 말이 있다. 공원을 없애는 것은 내년 농사에 쓸 씨앗으로 오늘 밥을 해 먹는 것과 같다"고 덧붙였다.끝으로 유 교수는 "JYP 신사옥이 들어오느냐, 내가 설계한 건물이 지어지느냐보다 중요한 것은 계획된 공원 부지를 필요에 따라 다른 용도로 바꾸는 문제다. 지금 공원을 남겨두는 것은 미래 세대를 위해 어른들이 해야 할 최소한의 책임이다"라고 강조했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr