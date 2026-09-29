크리에이터 닛몰캐쉬(본명 차청일)가 전 연인이 제기한 데이트 폭력 의혹에 휩싸였다./사진=텐아시아DB

크리에이터 닛몰캐쉬(본명 차청일)가 전 연인이 제기한 데이트 폭력 의혹에 휩싸였다./공식 제공 사진

크리에이터 닛몰캐쉬(본명 차청일)가 전 연인이 제기한 데이트 폭력 의혹에 휩싸였다. 소속사는 일부 부적절한 언행과 행동이 있었음을 확인했다며 활동 중단을 결정했다.29일 소속사 NOB엔터테인먼트는 "금일 온라인상에 게시된 당사 소속 크리에이터 관련 내용에 대해 당사자에게 사실관계를 확인했다"며 "확인 과정에서 당사는 게시물에 언급된 내용 중 당사자의 부적절한 언행과 행동이 있었음을 확인했다"고 밝혔다.이어 "당사는 해당 사안을 엄중하게 인식하고 있으며, 당사자와 협의해 모든 활동을 중단하기로 결정했다"고 알렸다. 예정돼 있던 광고와 콘텐츠 등 관련 일정에 대해서도 후속 조치를 진행한다. 소속사는 "당사자의 행동으로 피해를 입으신 분께 사과드린다"며 "해당 크리에이터를 지켜봐 주셨던 분들과 관계자분들께도 사과드린다"고 고개를 숙였다.논란은 지난 28일 닛몰캐쉬의 전 여자친구라고 밝힌 A씨가 SNS에 장문의 글과 녹취록 등을 공개하면서 불거졌다. A씨는 "직접 경험한 일들과 이를 뒷받침할 자료를 사실관계에 맞게 공개하려 한다"며 "제가 공개하는 내용에 결코 과장이나 허위는 없다는 사실을 말씀드린다"고 주장했다.A씨는 교제 기간 폭언과 신체적 폭력을 겪었다고 호소했다. 한 술자리 이후 약 3시간 동안 폭언을 들었으며 닛몰캐쉬가 물건을 던지고 자기 어깨와 이마를 밀었다고 주장했다. 술에 취해 택시 기사에게 욕설하거나 휴대전화를 길에 던져 파손하고, 집 안 가전제품과 벽에 주먹을 휘두르는 행동도 했다고 폭로했다.직장인 등 평범하게 일하는 사람들을 비하하는 취지의 발언을 비롯해 동료 크리에이터와 특정 지역, 장애 아동, 팬 등을 향한 부적절한 발언이 있었다는 주장도 제기했다. A씨는 교제 과정에서 가스라이팅을 당했다고도 주장했다.폭로 이유에 대해서는 "그분께 끝까지 진심 어린 사과를 들었으면 했고, 그거 하나면 다 잊고 넘어가려 했다"고 설명했다. 관계가 끝난 뒤 시간이 흐르고 나서야 당시 상황을 객관적으로 돌아볼 수 있었다는 게 A씨의 설명이다.논란이 확산한 이후 닛몰캐쉬의 SNS와 틱톡 계정은 삭제됐으며 유튜브에 게재됐던 영상들도 비공개로 전환됐다.닛몰캐쉬는 코미디언 김경욱과 함께한 '잘자요 아가씨' 콘텐츠로 인지도를 높였다. 중국 틱톡의 유행과 밈을 패러디한 영상과 상황극, 챌린지 콘텐츠 등으로 이름을 알렸으며 약 50만명의 유튜브 구독자를 보유했다. 넷플릭스 예능 '더 인플루언서'에도 출연했다.실용무용을 전공한 그는 과거 백업댄서로 활동했으며 방탄소년단(BTS) 무대에도 오른 것으로 알려졌다. 지난해 NOB엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 제13회 부산국제코미디페스티벌 블루카펫에도 참석했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr