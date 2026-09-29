‘이동국 딸’ 설아, 중1인데 풀메이크업…벌써 성인이 된 것같은 성숙함

전 축구선수 이동국의 딸 설아가 한층 성숙해진 분위기를 뽐냈다.설아는 최근 거울 앞에서 찍은 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 설아는 흰색 후드 집업에 도트 패턴의 이너를 매치해 편안하면서도 깔끔한 스타일링을 완성했다.특히 올해 중학교 1학년인 설아의 훌쩍 자란 모습이 시선을 끈다. 자연스럽게 묶어 올린 헤어스타일에 또렷한 아이라인과 은은한 색조 메이크업을 더해 평소보다 한층 성숙한 분위기를 자아냈다. 어린 시절 방송을 통해 대중에게 익숙해진 모습과 비교하면 몰라보게 성장한 모습이다.설아는 거울을 바라보며 자연스럽게 포즈를 취하는 등 카메라 앞에서도 여유로운 모습을 보였다. 깔끔한 메이크업과 스타일링이 어우러지며 어느덧 중학생이 된 설아의 성장세를 실감하게 했다.한편 이동국은 2005년 미스코리아 하와이 미 출신 이수진과 결혼해 슬하에 1남 4녀를 두고 있다. 설아는 쌍둥이 자매 수아와 함께 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 많은 사랑을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr