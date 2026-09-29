장규리가 '포핸즈'에서 다채로운 스타일을 선보였다. / 사진제공=tvN

장규리가 '포핸즈'에서 다채로운 스타일을 선보였다. / 사진제공=tvN

배우 장규리가 ‘포핸즈’에서 17살과 27살을 오가는 스타일링을 선보이고 있다.장규리는 tvN 드라마 ‘포핸즈’에서 홍재인 역을 맡았다. 극 중 홍재인은 한국예술고등학교 재학 시절부터 27살이 된 이후까지 10년에 걸친 변화를 보여주는 인물이다.17살 홍재인은 교복을 중심으로 한 학생 스타일로 표현됐다. 교복에 머리띠를 착용하거나 앞머리를 땋았고, 자연스러운 메이크업과 백팩을 활용해 학생다운 모습을 살렸다.27살이 된 홍재인은 소꿉친구 강비오(송강)의 매니저로 일하면서 이전과 다른 분위기를 보인다. 트위드 재킷과 셔츠를 입고 귀걸이와 이어 커프 등의 액세서리를 더해 직장인으로서의 모습을 드러냈다.장규리는 앞서 진행된 인터뷰에서 두 시기의 스타일링 차이에 대해 언급했다. 그는 “스타일적으로는 재인이가 20대에 비오의 매니저로 일하는 시기인 만큼, 전체적으로 갖춰 입은 듯한 구조감 있고 정돈된 느낌의 스타일을 많이 보여주려고 했다. 시계도 자주 착용했는데, 재인이의 프로페셔널한 모습을 보여주는 포인트가 됐던 것 같다”라고 말했다.장규리는 학생 시절과 매니저가 된 이후 달라진 홍재인의 모습을 의상과 헤어스타일 등으로 나눠 표현했다. 극 중에서는 80주년 기념 공연을 앞두고 ‘네메시스’ 연주를 둘러싼 정요(이준영)와 비오의 갈등이 깊어지고 있다. 오랜 시간 짝사랑했던 비오와 이별한 재인이 이후 어떤 선택을 할지도 남은 이야기의 관전 포인트다.‘포핸즈’는 오는 매주 토, 일 오후 9시10분에 방송된다. 종영까지 총 2회를 남겨두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr