침착맨의 발언이 도마 위에 올랐다. / 사진=유튜브 채널 '침착맨' 캡처

웹툰 작가 겸 방송인 침착맨(본명 이병건)이 음식 맛을 평가하는 과정에서 "썩을 X"이라는 표현을 사용해 온라인에서 논란이 일고 있다.최근 유튜브 채널 '침착맨'에는 '한 발 앞서면 천재, 두 발 앞서면 바보'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 침착맨과 김풍이 여러 프랜차이즈 카페의 이색 신메뉴를 직접 먹어보며 맛을 평가하는 모습이 담겼다.문제가 된 발언은 공차의 '펄볶이'를 맛보던 과정에서 나왔다. 두 사람은 공차가 여성들에게 인기가 많은 이유를 두고 이야기를 나눴고, 김풍은 "여성들이 쫄깃한 식감을 좋아하는 것 같다"고 말했다.이후 침착맨은 음식을 맛본 뒤 하이톤의 목소리로 과장된 리액션을 보이며 맛을 평가했다. 그는 "방금 좀 여자 같지 않았어요? 리액션?"이라고 말한 뒤 "이거 참 맛이 썩을 X이다"고 표현했다.해당 장면이 온라인에서 확산되자 침착맨의 표현을 두고 비판이 나왔다. 음식의 맛을 평가하면서 여성에게 쓰이는 비속어를 사용한 점이 부적절했다는 지적이다. 반면 과장된 표현을 주고받는 과정에서 나온 발언인 만큼 이를 여성 혐오로 받아들이는 것은 지나치다는 의견도 나왔다.29일 기준 해당 영상에서는 "썩을 X"이라는 발언이 빠진 상태다. 공개 당시에는 해당 발언이 포함돼 있었으나 이후 추가 편집을 거친 것으로 보인다. 다만 정확히 언제, 어떤 이유로 삭제됐는지는 확인되지 않았다. 침착맨 역시 이와 관련해 별도의 입장을 밝히지 않았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr