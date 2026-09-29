이수근이 '트롯 키친 달리는 디너쇼' MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB

'트롯 키친 달리는 디너쇼' 공식 포스터가 공개됐다. / 사진제공=TV조선

인플루언서 박지연과 결혼한 방송인 이수근이 음식과 트로트를 결합한 새 예능 '트롯 키친 달리는 디너쇼'의 MC로 나선다.다음 달 5일 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 예능 '트롯 키친 달리는 디너쇼'는 푸드트럭을 타고 전국 각지를 찾아가 음식과 라이브 무대를 선보이는 출장형 디너쇼 프로그램이다.프로그램의 중심은 이수근이 맡는다. 이수근은 '트롯 키친'의 사장으로 나서 출연진을 이끌고 초대 손님들과 이야기를 나눈다. 전국 곳곳을 오가는 촬영 현장에서 특유의 순발력과 진행 능력을 보여줄 예정이다.'미스터트롯' 출신 안성훈과 김용빈도 합류한다. 두 사람은 요리 준비와 서빙을 돕는 동시에 식사가 끝난 뒤 직접 라이브 무대를 꾸민다. 초대 손님의 사연에 맞는 노래를 선곡해 현장에서 들려줄 예정이다.요리는 '흑백요리사' 출신 셰프들이 담당한다. 시즌2 TOP5에 오른 '술 빚는 윤주모' 윤나라와 시즌1 '철가방 요리사' 임태훈이 메인 셰프로 나선다. 두 사람은 방문 지역의 식재료를 활용해 현장에서 직접 메뉴를 만든다.제작진에도 '흑백요리사'와 인연이 있는 인물이 합류했다. '수미네 반찬', '현무카세' 등을 만든 문태주 PD가 연출을 맡고, '흑백요리사' 시즌1·2와 '냉장고를 부탁해' 시즌1에 참여한 문정선 작가가 함께한다.'트롯 키친 달리는 디너쇼'는 10월 5일 오후 10시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr