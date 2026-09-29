가수 김연자가 급성 파킨슨병으로 투병 중인 어머니가 2년 만에 거동이 어려울 정도로 건강이 악화됐다고 밝혔다. / 사진=텐아시아 DB

가수 김연자가 급성 파킨슨병으로 투병 중인 어머니가 2년 만에 거동이 어려울 정도로 건강이 악화됐다고 밝혔다. / 사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

가수 김연자가 급성 파킨슨병으로 투병 중인 어머니가 2년 만에 거동이 어려울 정도로 건강이 악화됐다고 밝혔다. / 사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

가수 김연자가 급성 파킨슨병으로 투병 중인 어머니가 2년 만에 거동이 어려울 정도로 건강이 악화됐다고 밝혔다.28일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 공식 SNS에는 오는 30일 방송을 앞두고 김연자의 인터뷰가 담긴 선공개 영상이 공개됐다.영상에서 김연자는 19세였던 1977년 홀로 일본으로 건너가 활동했던 시절을 떠올렸다. 어린 나이에 가족과 떨어져 지내면서 가장 의지했던 사람은 어머니였다.김연자는 "향수병 때문에 계속 국제전화로 전화했다. 한 달에 국제 전화비가 30만원이 나와서 엄청나게 야단맞았다"고 말했다. 그러면서 "엄마한테 매일 전화했다. 생각해 보면 엄마와 전화기를 붙잡고 서로 울었던 것 같다"고 회상했다.수십 년이 지난 현재 어머니는 급성 파킨슨병으로 투병 중이다. 김연자는 "재작년에는 내가 TV 녹화할 때 오기도 했는데 2년밖에 안 됐는데 벌써 침대에 누워서 일어서지도 못하신다"고 말하며 눈물을 보였다. 이어 "같이 지방도 다니셨다. 언니같이, 친구같이 지냈다"며 "워낙 활발했던 엄마라서 즐겁게 인생을 즐기다가 돌아가시면 얼마나 좋았을까 싶다. 너무 안 됐다"고 털어놨다.김연자는 지난해에도 방송을 통해 어머니의 투병 사실을 밝힌 바 있다. 당시 그는 어머니가 운동을 좋아하고 활발한 사람이었다면서 갑작스럽게 파킨슨병 진단을 받은 뒤 하루하루 상태가 달라지고 있다고 전했다.특히 "재작년 8월부터 말이 어눌해지셨다"며 "활달하게 잘 다니시다가 갑자기 그러시니까 꿈같고 믿어지지 않는다"고 말했다.어머니를 위해 새집도 준비했다. 김연자는 당시 "어머니한테 새집을 지어서 해드리고 싶었다. 그래서 올해 완공된다"고 밝혔지만, 어머니의 건강이 빠르게 나빠지고 있다는 소식을 함께 전해 안타까움을 자아냈다.1959년생인 김연자는 1974년 데뷔했다. 이후 한국과 일본을 오가며 활동했고 '수은등', '아침의 나라에서', '아모르 파티' 등의 히트곡을 냈다.김연자가 출연하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 30일 오후 8시 45분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr