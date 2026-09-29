'재혼 황후' 신민아 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 신민아 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 신민아 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 신민아 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 신민아 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 신민아가 이혼을 통보받고도 기품을 잃지 않는 황후 나비에로 변신한다. 황후로서의 카리스마부터 주지훈에게 상처받은 뒤 새로운 선택을 향해 나아가는 모습까지, 신민아가 보여줄 나비에의 여러 얼굴이 공개됐다.'재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.공개된 캐릭터 스틸에는 제국의 황후로서 위엄을 드러내는 나비에부터 예상하지 못한 이혼 통보를 받은 뒤 복잡한 감정에 휩싸인 모습까지 담겼다. 나비에는 자신의 자리와 책임을 지켜온 인물로, 갑작스러운 상처와 혼란 속에서도 감정을 쉽게 내보이지 않는다.신민아는 평온한 표정 뒤에 감춰진 나비에의 상처와 혼란을 절제된 표현으로 그려낸다. 자신의 신념과 선택 앞에서는 단호한 눈빛을 드러내며 황후라는 지위 뒤에 가려진 한 인간의 감정도 함께 보여준다.비주얼에도 변화를 줬다. 화려한 의상과 헤어스타일을 통해 황후의 위엄을 표현하는 동시에 신민아 특유의 우아한 분위기를 더했다. 신민아는 나비에에 대해 "소비에슈의 이혼 통보 후 상처를 받지만 절대 기품을 잃지 않고, 굉장히 진취적이면서 따뜻한 황후"라고 소개했다.조수원 감독은 '재혼 황후'에서 가장 먼저 매료된 캐릭터로 나비에를 꼽았다. 새로운 선택을 하는 한 여성의 모습을 매력적으로 그리고 싶었다는 그는 신민아에 대해 "따뜻한 감정 안에 차가운 눈빛들이 나비에와 잘 맞았다"고 말했다. 여지나 작가 역시 "나비에 캐릭터가 신민아를 만나 진폭이 더 생겼다"고 전했다.남편 소비에슈에게 이혼을 통보받은 나비에가 자신의 신념과 품위를 지키며 어떤 선택을 내릴지, '재혼 황후'는 오는 11월 4일 디즈니+에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr