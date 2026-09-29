사진=SNS

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배우 이상엽의 아내 김은빈이 윤남노 셰프의 식당을 또 찾았다.김은빈은 최근 자신의 SNS에 "귀엽고 카리스마 넘치는 남노셰프의 #노뜨르. 여기보다 샴페인 먹기 좋은 곳은 없다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 김은빈이 남편 이상엽과 함께 윤남노 셰프의 레스토랑을 방문한 모습이 담겼다. 세 사람은 얼굴을 가까이 맞댄 채 셀카를 남기며 친근한 분위기를 자아냈다. 김은빈은 어깨가 드러나는 블랙 오프숄더 의상으로 세련된 분위기를 연출했다. 여배우에 버금가는 아름다운 자태가 눈길을 끈다. 이상엽은 편안한 미소로 카메라를 바라봤다.특히 김은빈은 윤남노의 식당을 여러 차례 찾으며 남다른 애정을 보여온 것으로 알려졌다. 이번에도 윤남노와 함께 인증 사진을 남긴 데 이어 "여기보다 샴페인 먹기 좋은 곳은 없다"고 극찬하며 '단골손님'다운 면모를 드러냈다.윤남노는 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에서 '요리하는 돌아이'로 얼굴을 알린 셰프다. 이후 자신의 레스토랑 '노뜨르'를 열고 오너 셰프로 활동하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr