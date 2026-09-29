그룹 씨야 멤버 이보람이 결혼과 완전체 활동에 대한 생각을 밝혔다.
지난 28일 방송된 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에는 이보람이 출연했다. 이보람은 근황을 묻자 "씨야로 전국투어 콘서트를 열게 돼 하루하루를 행복하게 보내고 있다"고 말했다. 이어 씨야의 대표곡 '여인의 향기'를 직접 불렀다.
과거 활동을 돌아보는 시간도 가졌다. 이보람은 "애증을 느껴본 적이 있느냐"는 질문에 "직업에 애증이 있었던 것 같다"고 답했다. 그는 "씨야로 빠르게 유명해진 후 약 10년간 어려운 시간을 보내게 됐고 이 기간 동안 직업에 대한 고민과 애증이 많았다"고 털어놨다. 이보람은 방송에서 소개된 사연과 무속인들의 이야기를 들으며 궁금한 점을 질문하기도 했다. 점사 시간에는 결혼에 대한 관심을 나타냈다. 그는 "원래 다둥이를 낳는 게 꿈이었다. 결혼을 언제 할 수 있을지 궁금하다"고 물었다. 이에 무속인들은 "3년 안에 결혼운이 보인다"고 입을 모았다.
씨야의 향후 활동에 관한 질문도 이어졌다. 이보람은 "씨야가 역주행 등으로 음원차트 1위를 할 수 있을까"라고 물었고, 무속인들은 이에 긍정적인 답변을 내놨다.
이어 이국주는 이보람에게 "만약 계약운이 한 개만 들어온다면 '씨야 관련 계약서'와 '혼인 신고서' 중 어떤 걸 고를 거냐"고 물었다. 이보람은 고민 없이 '혼인 신고서'를 선택했다. 그러나 무속인들이 "내년에는 사업운이 있다"고 말하자 이보람은 "미안합니다. 멤버들"이라고 반응해 웃음을 자아냈다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
지난 28일 방송된 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에는 이보람이 출연했다. 이보람은 근황을 묻자 "씨야로 전국투어 콘서트를 열게 돼 하루하루를 행복하게 보내고 있다"고 말했다. 이어 씨야의 대표곡 '여인의 향기'를 직접 불렀다.
과거 활동을 돌아보는 시간도 가졌다. 이보람은 "애증을 느껴본 적이 있느냐"는 질문에 "직업에 애증이 있었던 것 같다"고 답했다. 그는 "씨야로 빠르게 유명해진 후 약 10년간 어려운 시간을 보내게 됐고 이 기간 동안 직업에 대한 고민과 애증이 많았다"고 털어놨다. 이보람은 방송에서 소개된 사연과 무속인들의 이야기를 들으며 궁금한 점을 질문하기도 했다. 점사 시간에는 결혼에 대한 관심을 나타냈다. 그는 "원래 다둥이를 낳는 게 꿈이었다. 결혼을 언제 할 수 있을지 궁금하다"고 물었다. 이에 무속인들은 "3년 안에 결혼운이 보인다"고 입을 모았다.
씨야의 향후 활동에 관한 질문도 이어졌다. 이보람은 "씨야가 역주행 등으로 음원차트 1위를 할 수 있을까"라고 물었고, 무속인들은 이에 긍정적인 답변을 내놨다.
이어 이국주는 이보람에게 "만약 계약운이 한 개만 들어온다면 '씨야 관련 계약서'와 '혼인 신고서' 중 어떤 걸 고를 거냐"고 물었다. 이보람은 고민 없이 '혼인 신고서'를 선택했다. 그러나 무속인들이 "내년에는 사업운이 있다"고 말하자 이보람은 "미안합니다. 멤버들"이라고 반응해 웃음을 자아냈다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT