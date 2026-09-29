가수 이보람이 결혼에 대한 생각을 밝혔다. / 사진=SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2' 방송 화면 캡처

가수 이보람이 무속인들에게 결혼운에 대해 물었다. / 사진=SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2' 방송 화면 캡처

그룹 씨야 멤버 이보람이 결혼과 완전체 활동에 대한 생각을 밝혔다.지난 28일 방송된 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에는 이보람이 출연했다. 이보람은 근황을 묻자 "씨야로 전국투어 콘서트를 열게 돼 하루하루를 행복하게 보내고 있다"고 말했다. 이어 씨야의 대표곡 '여인의 향기'를 직접 불렀다.과거 활동을 돌아보는 시간도 가졌다. 이보람은 "애증을 느껴본 적이 있느냐"는 질문에 "직업에 애증이 있었던 것 같다"고 답했다. 그는 "씨야로 빠르게 유명해진 후 약 10년간 어려운 시간을 보내게 됐고 이 기간 동안 직업에 대한 고민과 애증이 많았다"고 털어놨다.이보람은 방송에서 소개된 사연과 무속인들의 이야기를 들으며 궁금한 점을 질문하기도 했다. 점사 시간에는 결혼에 대한 관심을 나타냈다. 그는 "원래 다둥이를 낳는 게 꿈이었다. 결혼을 언제 할 수 있을지 궁금하다"고 물었다. 이에 무속인들은 "3년 안에 결혼운이 보인다"고 입을 모았다.씨야의 향후 활동에 관한 질문도 이어졌다. 이보람은 "씨야가 역주행 등으로 음원차트 1위를 할 수 있을까"라고 물었고, 무속인들은 이에 긍정적인 답변을 내놨다.이어 이국주는 이보람에게 "만약 계약운이 한 개만 들어온다면 '씨야 관련 계약서'와 '혼인 신고서' 중 어떤 걸 고를 거냐"고 물었다. 이보람은 고민 없이 '혼인 신고서'를 선택했다. 그러나 무속인들이 "내년에는 사업운이 있다"고 말하자 이보람은 "미안합니다. 멤버들"이라고 반응해 웃음을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr