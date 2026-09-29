그룹 엔시티 위시 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 위시(NCT WISH)가 네 번째 미니앨범 타이틀곡 'I SPY'(아이 스파이)로 좋아하는 상대를 향한 호기심과 설렘을 노래한다.'I SPY'는 섹션마다 변화를 주는 하이브리드 댄스 팝 장르의 곡이다. 좋아하는 사람이 생긴 뒤 자연스럽게 상대에게 관심이 집중되는 마음을 가사에 담았다.곡에서 반복되는 'I SPY'라는 표현은 상대를 더 알고 싶은 호기심과 자신의 세계로 초대하고 싶은 마음을 나타낸다.앨범 콘셉트를 활용한 온라인 프로모션도 진행 중이다. 별도 웹사이트에서는 멤버별 이름 궁합을 확인하거나 멤버와 전화하는 상황을 체험할 수 있는 콘텐츠를 순차적으로 공개하고 있다.엔시티 위시의 네 번째 미니앨범 'I SPY'에는 동명의 타이틀곡을 포함해 총 6곡이 수록된다. 음원과 음반은 오는 10월 12일 오후 6시에 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr