백뱅 월드투어 영국 공연 / 사진=YG엔터테인먼트

백뱅 월드투어 영국 공연 / 사진=YG엔터테인먼트

그룹 빅뱅이 영국 런던에서 월드투어 공연을 열고 현지 팬들과 만났다.빅뱅은 지난 26일(현지시간) 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 'BIGBANG 2026 2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN LONDON'을 개최했다. 단독 투어로 런던 관객을 만난 것은 2012년 이후 약 13년 9개월 만이다.앞서 19일 프랑스 스타드 드 프랑스에서 공연한 빅뱅은 런던으로 무대를 옮겨 유럽 투어를 이어갔다. 빅뱅은 세계적인 가수 비욘세와 레이디 가가 등이 공연한 토트넘 홋스퍼 스타디움 무대에 섰다.빅뱅은 히트곡인 'FANTASTIC BABY'(판타스틱 베이비)로 공연을 시작했다. 이어 'TONIGHT'(투나잇), 'LOSER'(루저), '하루하루', '거짓말' 등 대표곡을 불렀고, 멤버별 솔로 무대도 선보였다. 라이브 밴드 연주와 스타디움 규모에 맞춘 무대 연출로 공연을 채웠다.멤버들은 공연 말미 "빅뱅이 20주년을 맞이했다는 건 마치 기적 같다. 여러분의 사랑과 응원이 없었다면 불가능했을 것"이라며 "팬들 덕분에 우리가 꿈꿔왔던 모습으로 이 자리에 서 있을 수 있다. 진심으로 감사하고 사랑한다"고 말했다.고양에서 시작해 미주와 유럽 공연을 마친 빅뱅은 다음 달 아시아 투어에 나선다. 첫 공연은 10월 9일부터 11일까지 타이베이 돔에서 열린다. 소속사에 따르면 추가 좌석을 포함한 3회 공연이 모두 매진됐다. 빅뱅은 추가 공연이 확정된 홍콩·쿠알라룸푸르·자카르타를 포함해 총 19개 도시에서 39회 공연을 펼칠 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr