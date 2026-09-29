백뱅 월드투어 영국 공연 / 사진=YG엔터테인먼트
백뱅 월드투어 영국 공연 / 사진=YG엔터테인먼트
그룹 빅뱅이 영국 런던에서 월드투어 공연을 열고 현지 팬들과 만났다.

빅뱅은 지난 26일(현지시간) 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 'BIGBANG 2026 2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN LONDON'을 개최했다. 단독 투어로 런던 관객을 만난 것은 2012년 이후 약 13년 9개월 만이다.

앞서 19일 프랑스 스타드 드 프랑스에서 공연한 빅뱅은 런던으로 무대를 옮겨 유럽 투어를 이어갔다. 빅뱅은 세계적인 가수 비욘세와 레이디 가가 등이 공연한 토트넘 홋스퍼 스타디움 무대에 섰다.
백뱅 월드투어 영국 공연 / 사진=YG엔터테인먼트
백뱅 월드투어 영국 공연 / 사진=YG엔터테인먼트
빅뱅은 히트곡인 'FANTASTIC BABY'(판타스틱 베이비)로 공연을 시작했다. 이어 'TONIGHT'(투나잇), 'LOSER'(루저), '하루하루', '거짓말' 등 대표곡을 불렀고, 멤버별 솔로 무대도 선보였다. 라이브 밴드 연주와 스타디움 규모에 맞춘 무대 연출로 공연을 채웠다.

멤버들은 공연 말미 "빅뱅이 20주년을 맞이했다는 건 마치 기적 같다. 여러분의 사랑과 응원이 없었다면 불가능했을 것"이라며 "팬들 덕분에 우리가 꿈꿔왔던 모습으로 이 자리에 서 있을 수 있다. 진심으로 감사하고 사랑한다"고 말했다.

고양에서 시작해 미주와 유럽 공연을 마친 빅뱅은 다음 달 아시아 투어에 나선다. 첫 공연은 10월 9일부터 11일까지 타이베이 돔에서 열린다. 소속사에 따르면 추가 좌석을 포함한 3회 공연이 모두 매진됐다. 빅뱅은 추가 공연이 확정된 홍콩·쿠알라룸푸르·자카르타를 포함해 총 19개 도시에서 39회 공연을 펼칠 예정이다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

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