변요한, 노재원이 '틈만나면'에 출연한다. / 사진제공=CJ ENM

변요한, 노재원이 '틈만나면'에 출연한다. / 사진제공=CJ ENM

영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희)의 변요한과 노재원이 예능 나들이에 나선다. 극 중 절친에서 원수로 맞붙었던 두 사람은 이번에는 변요한의 고향 인천을 찾아 승부욕과 예능감을 보여준다.29일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '틈만나면,'에는 '타짜: 벨제붑의 노래'의 변요한과 노재원이 출연한다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영(노재원 분)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이는 범죄 영화다.영화에서는 서로를 향해 날 선 승부를 벌였던 변요한과 노재원은 '틈만나면,'에서 색다른 호흡을 보여준다. 두 사람은 변요한의 고향인 인천을 찾아 유재석, 유연석과 함께 하루를 보낸다.앞서 공개된 예고편에서는 변요한이 어린 시절 인천에서 보낸 시간을 떠올리는 모습이 담겼다. 고향을 찾은 변요한은 과거의 추억을 솔직하게 털어놓으며 영화 속 장태영과는 다른 친근한 면모를 보여준다.게임에서는 승부욕을 발휘한다. 변요한은 '타짜'에서 도박판을 누볐던 장태영 못지않게 승부에 몰입하고, 예능 출연이 익숙하지 않은 노재원 역시 적극적으로 게임에 뛰어든다. 서로 다른 예능 스타일을 지닌 두 사람이 유재석, 유연석과 어떤 호흡을 보여줄지도 관전 포인트다.변요한과 노재원이 출연하는 '틈만나면,'은 29일 밤 10시 10분 방송된다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만의 원작 만화 시리즈 마지막 편을 영화화한 작품으로, 현재 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr