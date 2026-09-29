그룹 플레어 유 이미지./ 사진제공= FNC엔터테인먼트

그룹 플레어 유(FLARE U)가 데뷔 5개월 만에 첫 컴백에 나선다.소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 28일 공식 SNS를 통해 플레어 유의 미니 2집 'LOVEHOOD'(러브후드) 로고 트레일러와 무드 이미지를 공개했다. 새 앨범은 오는 10월 14일 발매된다.로고 트레일러에는 데뷔 앨범부터 등장한 캐릭터들이 다시 등장한다. 캐릭터들이 바느질로 'LOVEHOOD'라는 글자를 완성하는 모습이 담겼으며, 함께 공개된 무드 이미지에도 손으로 만든 듯한 소품과 이미지가 활용됐다.'LOVEHOOD'는 사랑이라는 감정을 처음 경험하는 소년의 이야기를 다룬다. 데뷔 앨범 'YOUTH ERROR'가 서로 다른 실수와 불확실성을 겪는 두 청춘을 그렸다면, 이번 앨범에서는 처음 마주한 사랑으로 이야기를 이어간다.플레어 유가 새 앨범을 내놓는 것은 지난 5월 'YOUTH ERROR'(유스 에러)로 데뷔한 이후 약 5개월 만이다. 타이틀곡과 트랙리스트 등 세부 정보는 추후 공개된다.'LOVEHOOD'는 오는 10월 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr