영화 '암살자(들)'이 역사 왜곡 논란에 휩싸였다. / 사진제공=하이브미디어코프

박정희대통령기념재단이 영화 '암살자(들)'(감독 허진호)을 둘러싼 역사 왜곡 논란과 관련해 제작사의 공식 사과와 상영 중단을 요구했다.박정희대통령기념재단은 28일 '영화 암살자(들)의 허구성에 대한 박정희대통령기념재단의 입장'을 내고 작품에서 다룬 육영수 여사 피격 사건의 일부 설정이 당시 수사 기록과 다르다고 주장했다.재단은 영화에서 제기되는 '6발의 총성 가운데 탄피가 4개만 발견됐다'는 의문과 관련해 당시 수사 기록상 문세광이 권총에 5발을 장전했고, 나머지 한 발은 현장 경호원이 발사한 것으로 기록돼 있다고 설명했다. 이를 근거로 "6발의 총성이 울렸는데 탄피가 4개뿐이어서 사건의 진실이 은폐됐다는 주장은 당시 수사 기록과 부합하지 않는다"고 밝혔다.또한 중앙정보부나 당시 박정희 대통령이 정치적 목적으로 사건을 기획했을 가능성을 제기하는 내용에 대해서도 반박했다. 재단은 문세광이 조총련 관계자에게 포섭돼 범행을 실행한 과정이 당시 수사 및 재판 기록에 남아 있다며, 다른 배후 가능성을 제기하는 것은 "사건의 본질과 역사적 사실을 심각하게 왜곡할 우려가 있다"고 전했다.재단은 "박정희 전 대통령과 그 가족에게 씻을 수 없는 고통을 안긴 역사적 비극을 왜곡하는 행위에 깊은 유감을 표하며 이를 강력히 규탄한다"고 밝혔다. 이어 "역사적 사건의 외형만을 차용한 채 사실과 다른 내용을 실제 사건에 근거한 것처럼 묘사해 잘못된 역사 인식을 심어주는 것은 창작의 자유라는 이름만으로 정당화되기 어렵다"고 했다. 그러면서 "영화 제작사가 역사적 사실을 왜곡한 데 대해 공식적으로 사과하고 해당 영화의 상영을 중단할 것을 요구한다"고 덧붙였다.'암살자(들)'은 1974년 육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 작품으로, 배우 유해진, 박해일, 이민호가 출연했다. 영화는 사건의 배후를 특정해 결론짓지는 않지만, 극 중 일부 인물이 당시 박정희 대통령 측이나 중앙정보부가 사건을 계획했을 가능성을 제기하면서 역사 왜곡 논란이 불거졌다.이에 제작진은 "특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다"라고 반박했다. 이어 실제 사건과 관련한 다양한 기록에 영화적 상상력을 더해 재구성한 극영화라며 "영화 어디에서도 특정 인물을 사건의 배후로 규정하고 있지 않다"고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr