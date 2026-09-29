김지원이 2년 만에 안방극장에 복귀한다. / 사진제공=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'

김지원이 2년 만에 안방극장에 복귀한다. / 사진제공=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'

배우 김지원이 2년 만에 안방극장에 복귀해 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’에서 첫 의사 캐릭터에 도전한다.오는 10월 9일 첫 방송되는 SBS 드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’(이하 ‘닥터X’)는 천재적인 수술 실력을 지닌 닥터X 계수정이 구서대학교병원 내부의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 메디컬 느와르다. ‘김부장’, ‘모범택시’, ‘열혈사제’, ‘지옥에서 온 판사’ 등에 이어 SBS가 선보이는 사이다 장르물로, 처음으로 메디컬 장르를 다룬다.김지원은 ‘눈물의 여왕’ 이후 2년 만에 드라마로 돌아온다. 그동안 ‘태양의 후예’ 윤명주, ‘쌈, 마이웨이’ 최애라, ‘나의 해방일지’ 염미정, ‘눈물의 여왕’ 홍해인 등을 연기했다. 전작 ‘눈물의 여왕’에서는 내면의 아픔을 지닌 재벌 상속녀 홍해인 역을 맡았다.‘닥터X’에서는 천재 외과의 계수정으로 변신한다. 계수정은 뛰어난 수술 실력을 바탕으로 구서대학교병원 내 ‘하얀 마피아’의 카르텔에 맞서는 인물이다. 병원 내 권력관계에 휘둘리지 않고 자신의 방식대로 문제를 해결해 나간다. 자신 있게 “실패하지 않습니다”라고 말하지만, 그 이면에는 감춰진 사연도 있다.김지원에게 계수정은 본격적인 첫 의사 캐릭터다. 그는 수술 장면을 소화하기 위해 의료 조언을 받았다고 밝혔다. 김지원은 "자문의 선생님께 수술 장면에 필요한 술기를 배우고 충분히 익숙해지는 시간을 가졌다"라고 말했다.극 중 장희숙 역을 맡아 계수정과 호흡을 맞추는 이정은도 김지원을 향한 신뢰를 나타냈다. 이정은은 “현장에서 김지원과 눈을 맞추고 연기할 때마다 감정선이 자연스럽게 채워지는 것을 느꼈다. '역시 내공이 대단한 배우다' 싶었다”라고 밝혔다.‘닥터X’는 오는 10월 9일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr