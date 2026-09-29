그룹 웨이프 보이즈 / 사진제공=WAYF

그룹 WAYF BOYS(웨이프 보이즈)가 오는 10월 2일 새 싱글 'A4M'을 발매한다.웨이프 보이즈는 최근 공식 SNS를 통해 'A4M' 티저 영상을 공개했다. 영상에는 무지개색 타이포그래피와 입자감이 두드러지는 화면, 멤버들이 서로를 잡고 회전하는 장면 등이 담겼다. 앞서 'SWAG'에서 사용한 모노톤 이미지와 달리 여러 색을 활용한 것이 특징이다.'A4M'은 웨이프 보이즈가 정식 데뷔 전 워터밤 무대에서 처음 선보인 세 곡 가운데 아직 음원으로 발매되지 않은 마지막 곡이다.당시 공개한 곡 가운데 'WAYF BOYS DO'는 데뷔 싱글로 발매됐고, 이후 두 번째 싱글 'SWAG'가 공개됐다. 이번 'A4M' 발매로 워터밤에서 먼저 선보인 세 곡이 모두 정식 음원으로 나오게 됐다.웨이프 보이즈는 앤더슨, 앤드류, 라이언, 준명, 사무엘로 구성된 5인조 그룹이다. 새 싱글 'A4M'은 오는 10월 2일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr