사진제공= 더블랙레이블

그룹 올데이 프로젝트가 새 미니 앨범을 내고 돌아왔다.소속사 더블랙레이블은 지난 28일 공식 SNS 채널에 올데이 프로젝트의 두 번째 EP 'CRASH'(크래시) 발매 소식과 함께 같은 이름의 타이틀곡 뮤직비디오를 선보였다. 지난 음반 이후 약 9개월 만의 컴백이다.함께 공개된 뮤직비디오는 멤버들의 자유로운 움직임과 함께 연쇄적인 충돌, 폭발 장면을 담아 어디에도 얽매이지 않고 내달리는 청춘의 정서를 시각화했다. 빗속에서 합을 맞추는 단체 안무 장면과 밤거리를 배경으로 어우러지는 멤버들의 모습도 연출됐다.타이틀곡 'CRASH'는 틀에 갇히지 않는 당당한 태도를 녹여낸 곡이다. 낮은 음역대의 신시사이저 소리를 반복적으로 깔아 리듬감을 만들고, 빠른 템포의 댄스 비트 위에 직관적인 멜로디를 얹었다.타이틀곡을 비롯해 총 5곡이 담긴 이번 앨범은 힙합을 밑바탕에 둔 트랙부터 차분한 분위기의 곡까지 고루 실어 음악적 스펙트럼을 넓혔다. 데뷔 음반이었던 첫 번째 EP 'ALLDAY PROJECT'에 이어 팀의 작업 방향성을 이어가는 음반이다.앞서 올데이 프로젝트는 지난해 6월 선보인 데뷔 싱글 'FAMOUS'(페이머스)와 'WICKED'(위키드)로 큰 사랑을 받았다. 특히 'FAMOUS'는 음원 공개 나흘 만에 멜론 메인 차트인 '톱 100' 차트 1위를 차지하며 두각을 드러냈다.한편, 올데이 프로젝트의 두 번째 미니 앨범 타이틀곡 'CRASH'는 주요 음원 플랫폼을 통해 들을 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr