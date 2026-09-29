유재석이 미담 제조지 면모를 보인다./사진제공=SBS

유재석이 미담 제조지 면모를 보인다./사진제공=SBS

유재석이 ‘미담 제조기’의 면모를 보인다.29일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 ‘투유 MC’ 유재석, 유연석과 함께 ‘틈친구’(게스트)로 배우 변요한과 노재원이 출연해 인천 일대의 틈새 시간을 갖는다.이날 유재석은 공공질서 확립을 위해 ‘매의 눈’으로 변신한다. 유재석, 유연석, 변요한, 노재원은 틈주인을 만나러 가기 위해 버스 정류장을 찾는다. 이때, 유재석의 시선을 강탈한 것이 있었다. 버스정류장 지붕에 덩그러니 버려진 생수병이었다. 유재석은 “아 저런 건 좀 아니다”라며 “이거 버리신 분이 방송을 보고 계신 지는 모르겠는데 진짜 이러시면 안 된다”라며 쓰레기 불법 투기꾼에게 따끔한 일침을 날린다.유연석은 틈만 나면 치솟는 게임 사랑으로 웃음을 자아낸다. 버스정류장 지붕 위에 절묘하게 놓인 생수병의 모습을 보고 “혹시 ‘틈만나면,’ 게임하다가 버린 거 아니냐”라며 상상의 나래를 펼친다. 이들은 곧바로 물병 치우기에 나서고, 유재석은 “내가 연식이 목마 타고 올라가서 치우겠다”라며 ‘인간 사다리차’를 소환하다. 결국 유재석, 유연석, 변요한, 노재원은 즉석에서 의기투합해 ‘불법 투기 쓰레기 틈새 처리반’을 발족한다고 해 기대를 모은다.‘틈만나면,’은 '2026 아이치·나고야 아시안게임’ 중계 방송으로 인해 오후 10시 10분 방송 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr