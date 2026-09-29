속옷같은 드레스, 옷장에 들어갔나…이경실 딸, 추워지니 개성 버린 패션

방송인 이경실의 딸이자 모델 겸 배우 손수아가 가을 패션으로 확 달라진 분위기를 자아냈다.손수아는 최근 자신의 SNS를 통해 일상 사진을 공개했다. 사진 속 그는 골목길에 설치된 거울 앞에서 휴대전화로 자신의 모습을 촬영하고 있다.눈길을 끄는 건 손수아의 한층 따뜻해진 옷차림이다. 평소 슬립 드레스를 일상복처럼 활용하며 과감하고 개성 넘치는 스타일링을 선보였던 손수아지만, 날씨가 쌀쌀해지면서 이날만큼은 몸을 감싸는 긴소매 셔츠와 티셔츠, 넉넉한 팬츠를 선택했다.특히 톤온톤으로 맞춘 빈티지한 레드 계열 상의에 편안한 팬츠를 조합하고 비니와 헤드폰까지 더했다. 화려하게 꾸민 모습 대신 자유분방하면서도 편안한 스트리트 패션을 완성해 색다른 매력을 드러냈다.앞서 손수아는 여름철 여러 차례 슬립 드레스를 입고 외출한 모습을 공개해 눈길을 끈 바 있다. 계절이 가을로 접어들면서 손수아의 옷장에도 자연스럽게 변화가 찾아온 모습이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr