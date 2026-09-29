나마디 조엘진이 동메달을 거머쥐었다. / 사진=나마디 조엘진 SNS

나마디 조엘진이 동메달을 거머쥐었다. / 사진=나마디 조엘진 SNS

드라마 '태양의 후예'에 아역 배우로 출연했던 나마디 조엘진이 이번에는 육상 국가대표로 아시안게임 시상대에 올랐다.나마디 조엘진(예천군청)은 지난 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주 결선에 출전했다.서민준, 나마디 조엘진, 이재성, 비웨사 다니엘 가사마가 나선 한국 대표팀은 38초43으로 결승선을 통과해 동메달을 차지했다. 지난해 5월 아시아육상선수권대회에서 작성한 종전 한국 기록 38초49도 0.06초 앞당겼다.결선에 오르기까지 우여곡절도 있었다. 한국은 예선에서 배턴 인계 구역을 벗어났다는 판정을 받아 실격 처리됐으나 대한육상연맹이 이의를 제기했고 판정이 뒤집히면서 결선에 합류했다.한편 동메달을 거머쥔 나마디 조엘진은 아역 배우 출신이라는 독특한 이력도 갖고 있다. 한국인 어머니와 나이지리아 멀리뛰기 국가대표 출신 아버지 사이에서 태어난 그는 지난 2016년 방송된 KBS2 '태양의 후예'에 출연해 얼굴을 알렸다. 나마디 조엘진은 당시 신발 대신 염소를 사달라고 말했던 소년으로 등장해 짧지만 깊은 인상을 남겼다.이후 초등학생 때 육상을 시작한 조엘진은 배우가 아닌 선수의 길을 걸었다. 지난해 열린 2025 라인-루르 하계 세계대학경기대회에서는 계주 금메달을 목에 걸었고, 이번 아시안게임에서는 한국 신기록과 함께 동메달을 추가했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr