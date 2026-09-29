지연수가 홀로 아들을 키우며 겪었던 고충을 털어놨다. / 사진='지연수의 연수롭다' 유튜브 캡처

지연수가 홀로 아들을 키우며 겪었던 고충을 털어놨다. / 사진='지연수의 연수롭다' 유튜브 캡처

방송인 지연수가 홀로 아들을 키우며 겪었던 고충과 미안했던 일화를 털어놨다.지난 28일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 성교육 강사 이시훈이 출연해 지연수와 아들 양육에 대한 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 지연수는 성별이 다른 아이를 어디서부터 어디까지 알려줘야 할지 모르겠다며 고민을 토로했다.지연수는 "민수에게 여러 차례 사과를 했던 일이 있다"고 밝혔다. 그는 "아들이 여덟 살 때까지 속옷에 소변을 자꾸 묻혀왔다. '도대체 몇 살인데 아직도 실례를 하냐'고 화를 냈다"고 말했다.지연수는 친척이 다 같이 있을 때 또 일이 발생하자 아들을 혼냈더니 남자 친척이 바로 이유를 알았다고 털어놨다. 그는 "아이에게 소변보는 방법을 가르쳐 준 적도, 본 적도 없었던 것"이라며 "나중에 이유를 알고 아이에게 정말 미안하다고 사과했다"고 설명했다. 이에 이시훈 강사는 "어느 정도 핸디캡이었던 건 맞는데 너무 크게 해석해서 혼자 키워서 모자랐다고 하지 않았으면 좋겠다"고 위로했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr