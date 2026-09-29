개그맨 양세형은 앞서 한 프로그램에서 한국사능력검정시험 1급을 취득한 사실을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

양세형이 김숙, 김기욱 등과 다양한 이야기를 나눴다. / 사진=유튜브 채널 '김숙TV' 캡처

개그맨 양세형이 웰다잉 지도사 자격증을 취득했다고 밝혔다.28일 유튜브 채널 '김숙TV'에는 '쭤뻐쭤뻐!! 양세형, 김기욱과 웃찾사 화상고 동창모임'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 SBS '웃찾사'의 코너 '화상고'에서 호흡을 맞췄던 김숙, 양세형, 김기욱이 한자리에 모여 이야기를 나누는 모습이 담겼다.식사 도중 김숙은 양세형이 한국사능력검정시험 1급을 취득한 사실을 언급했다. 이에 김기욱이 "한국사 자격증은 이미지 반전을 위해 딴 것이냐"고 취득 이유를 묻자, 양세형은 "난 기본적으로 남을 위해 사는 삶은 없다. 내가 스스로 하고 싶어서 한 거다"고 답했다.양세형은 올해 초 웰다잉 지도사 자격증도 취득했다고 밝혔다. 그는 "삶의 아름다운 마무리를 준비하고 돕는 자격증"이라고 설명한 뒤 "그걸 준비하면서 미래의 끝을 봤으니 과거가 궁금해지더라. 이왕 하는 거 역사를 공부하고 싶어서 한 거다"고 한국사 공부를 시작한 계기를 전했다. 이를 들은 김숙은 "세형이는 잘 늙어가는 것 같다"고 감탄했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr