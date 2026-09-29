이효리가 슈퍼스타의 삶과 실제 사이의 괴리감에 자존감이 떨어졌다고 고백했다. /사진제공=JTBC

이효리가 슈퍼스타의 삶과 실제 사이의 괴리감에 자존감이 떨어졌다고 고백했다. /사진제공=JTBC

이상순의 아내이자 가수 이효리가 슈퍼스타로서의 삶과 실제 자신 사이에서 느꼈던 괴리감을 고백했다.지난 28일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'에는 11년 차 피에로 남자친구와 사회복지사 매니저 여자친구의 사연이 그려졌다. 이날 방송에는 코미디언 이경규가 특별 외교관으로 출연했다.이날 이효리는 스스로를 깎아내리며 여자친구에게 마음에도 없는 이별을 통보하는 남자친구의 모습에 안타까워했다. 그는 "현실적으로 모든 걸 다 털어놓기엔 자신이 너무 초라하게 느껴져 자학하며 붙잡으려는 것 같다"고 짚었다. 이어 "스스로를 작고 나약하게 여기는 경향이 있어 보인다"며 "키다리 신발 위에 올라가 높은 곳에서 사람들에게 즐거움을 줄 때 자존감이 채워지니 그 일을 좋아하는 것 같다"고 분석했다.과거 자신의 모습도 회상했다. 이효리는 "실제 내 모습보다 더 크게 보이려고 애쓸 때 엄청난 에너지가 소모된다"며 "나 역시 한낱 나약한 인간일 뿐인데, 슈퍼스타로서 대중 앞에 서서 '고민 고민하지 마'라고 외칠 때마다 에너지가 바닥났다"고 털어놨다.이어 그는 "실제 나와의 괴리감 때문에 자존감이 떨어졌다. 집에 돌아오면 '나는 거짓말쟁이'라는 생각이 들었다. 나 역시 매일 흔들리고 한 발짝도 나아가지 못하면서 사람들에게는 '도전하라'고 외치는 내 모습이 너무 괴로웠다"며 사연자에게 공감했다.이효리는 삐에로 사연자에게 "키다리 신발 위에 서 있지 않아도 충분히 멋진 사람"이라며 "이제 자기 비하는 멈춰야 한다. 스스로를 깎아내리는 것은 나를 사랑해 주는 상대방을 깎아내리는 것과 같다"고 조언했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr