사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

'나는 솔로' 30기 영수가 같은 기수 옥순과 결혼을 약속한 근황이 알려진 가운데 안동에서 보낸 일상을 공개했다.30기 영수는 최근 자신의 인스타그램에 "안동 다음주 다시 올 예정🫨"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 30기 영수는 차콜 컬러의 반소매 티셔츠에 블랙 팬츠를 입고 양손을 주머니에 넣은 채 옆을 바라보고 있다. 짧게 떨어지는 티셔츠 소매 아래로 탄탄한 팔 라인이 드러났으며, 깔끔하게 내려온 검은 머리와 손목시계, 한쪽 어깨에 멘 블랙 가방을 더해 편안하면서도 단정한 스타일을 완성했다.이어진 사진에서 30기 영수는 같은 옷차림으로 흰 꽃이 가득 핀 들판에 서서 옆을 바라봤다. 한 손을 아래로 늘어뜨린 자연스러운 자세에서도 넓은 어깨와 팔 라인이 눈에 띄며 차콜 티셔츠와 블랙 팬츠로 맞춘 간결한 스타일링이 훤칠한 실루엣을 더욱 선명하게 보여줬다.마지막 사진에서 30기 영수는 밤이 된 뒤 난간에 두 팔을 기대고 서 있다가 몸을 돌려 카메라 쪽을 바라봤다. 티셔츠 뒷면의 큼직한 레터링이 드러난 가운데 블랙 팬츠까지 길게 이어지는 실루엣과 자연스럽게 고개를 돌린 옆모습이 시선을 끌었다. 방송 보다 몸이 더 커지고 단단해진 것도 포착됐다.30기 영수는 최근 롯데백화점 앰버서더 2기로 선정됐다는 소식도 직접 전했다. '나는솔로' 출연 이후 옥순과 현실 커플로 연애를 이어가는 동시에 새로운 브랜드 활동까지 시작하며 방송 이후의 행보를 넓히고 있다.이를 본 팬들은 "와 진짜 모델그잡채 존잘입니당", "늘 응원합니다", "외모까지 멋져서 두분 애정해여", "화이팅", "사진 짱이셔영", "멋져요" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 30기 옥순과 영수는 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 '현실 커플'로 발전했다. 또 옥순은 자신의 유튜브 채널 '희노아락'에 출연해 영수와 결혼을 약속했다고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr