나우즈, 11월 데뷔 첫 일본 팬미팅

그룹 NOWZ (나우즈)가 데뷔 후 처음으로 일본에서 팬미팅을 연다.소속사 큐브엔터테인먼트는 28일 나우즈(현빈·윤·연우·진혁·시윤) 공식 SNS 채널을 통해 일본 공식 팬클럽 첫 팬미팅 'HELLO, DAY_AND'(헬로, 데이앤) 개최 소식을 알리는 포스터를 올렸다.포스터에 따르면 이번 팬미팅은 오는 11월 28일 일본 도쿄 도이타 여자단기대학 미타캠퍼스 도이타홀에서 열린다. 이날 행사는 오후 2시와 5시 30분 2차례에 걸쳐 진행되며 현지 팬덤인 데이앤과 시간을 보낼 계획이다.현장에서는 단체 무대와 개별 구성을 포함한 공연이 펼쳐지며, 팬클럽 회원들을 위한 현장 프로그램과 한정 특전 증정 등도 함께 진행된다. 구체적인 행사 정보는 일본 공식 팬클럽 누리집을 통해 안내된다.나우즈는 지난 3월 현지 데뷔 앨범 'NOWZ'를 내고 일본 활동을 시작했다. 이후 현지 OTT 플랫폼 아베마(ABEMA) 단독 예능 출연을 비롯해 '제42회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 봄/여름', 일본 프로농구 고베 스톡스 홈경기 하프타임 무대 등에 올랐다.이어 국내에서 첫 팬콘서트 '2026 NOWZ FAN-CON [Run with me, NOW]'을 열고 최근 디지털 싱글 'Achilles'를 발표했다. 또한 '2026 케이 월드 드림 어워즈', '2026 TME라이브 인터내셔널 뮤직 어워즈' 등 국내외 시상식 무대를 밟으며 활동 범위를 넓혀가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr