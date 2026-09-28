서동주가 유학 시절 물품을 도난 당했다고 털어놨다. / 사진='서동주의 또.도.동' 유튜브 캡처

서동주가 유학 시절 물품을 도난 당했다고 털어놨다. / 사진='서동주의 또.도.동' 유튜브 캡처

방송인 서동주가 유학 시절 가까웠던 친구에게 물품을 도난당했던 사연을 털어놨다.지난 27일 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에는 '친구에게 물건 도단당한 것도 몰랐던 서동주'라는 제목의 숏폼 영상이 게재됐다.서동주는 고등학교 기숙사 생활을 하던 시절을 떠올렸다. 그는 "당시 같은 기숙사에 있던 친구가 내 물건을 엄청 많이 훔쳤다"며 "근데 나는 친구가 물건을 훔치는지 몰랐다. 옷이 없으면 '어디 뒀겠지' 하고 안 찾는 스타일이었다"고 밝혔다.이후 서정희 덕분에 도난 사실을 알게 됐다. 서동주는 "졸업할 때 돼서 엄마가 오셔서 '그때 어디서 산 바지 어디 있냐'고 물으셨는데 하나도 없었다"며 "엄마가 이상하게 여겨 선생님께 말씀드렸고, 그 친구가 훔쳐 간 거더라"고 털어놨다. 그는 "그 친구가 고향으로 보낼 짐을 열었더니 내 옷이 잔뜩 들어있었다"고 설명했다. 당시 명품을 잘 몰랐다는 서동주는 프라다 바지 등 많은 옷을 빼앗겼던 기억을 전했다.서동주는 "친하고 너무 잘해준 친구였는데 엄마가 얘기 안 했으면 지금까지 몰랐을 것"이라며 속상했던 마음을 표현했다. 그러면서 "엄마는 예리하고 저는 무던한 스타일"이라고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr