/사진 = 두오버엔터테인먼트
/사진 = 두오버엔터테인먼트
가수 로꼬가 2년간의 독립 활동을 마치고 두오버엔터테인먼트에 새 둥지를 틀었다.

28일 두오버엔터테인먼트(이하 두오버)는 "로꼬와 전속계약을 체결했다"며 "그간 인디펜던트로 활동을 이어온 로꼬의 음악 활동이 더욱 다양하게 전개될 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

로꼬는 2024년 1인 기획사 LOCOMOTIVE(로꼬모티브)를 설립한 뒤 약 2년간 독자적으로 활동해왔다. 이 기간 정규 3집 'SCRAPS'(스크랩스), 싱글 '축축'(demo) 등을 발매했으며, 지난해에는 콘서트 투어 'SCRAPS TOUR'(스크랩스 투어)를 열고 팬들과 만났다.

독립 활동을 이어오던 로꼬는 두오버와 전속계약을 체결하며 새로운 음악 활동에 나선다.
/사진 = 두오버엔터테인먼트
/사진 = 두오버엔터테인먼트
두오버에는 그레이(GRAY), 코드 쿤스트(CODE KUNST), 개리(GARY), 우원재, 쿠기(Coogie), OSUN(권오선)을 비롯해 유용욱 셰프 등이 소속돼 있다.

최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지