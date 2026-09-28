/사진 = 두오버엔터테인먼트

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가수 로꼬가 2년간의 독립 활동을 마치고 두오버엔터테인먼트에 새 둥지를 틀었다.28일 두오버엔터테인먼트(이하 두오버)는 "로꼬와 전속계약을 체결했다"며 "그간 인디펜던트로 활동을 이어온 로꼬의 음악 활동이 더욱 다양하게 전개될 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.로꼬는 2024년 1인 기획사 LOCOMOTIVE(로꼬모티브)를 설립한 뒤 약 2년간 독자적으로 활동해왔다. 이 기간 정규 3집 'SCRAPS'(스크랩스), 싱글 '축축'(demo) 등을 발매했으며, 지난해에는 콘서트 투어 'SCRAPS TOUR'(스크랩스 투어)를 열고 팬들과 만났다.독립 활동을 이어오던 로꼬는 두오버와 전속계약을 체결하며 새로운 음악 활동에 나선다.두오버에는 그레이(GRAY), 코드 쿤스트(CODE KUNST), 개리(GARY), 우원재, 쿠기(Coogie), OSUN(권오선)을 비롯해 유용욱 셰프 등이 소속돼 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr