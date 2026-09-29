'나는 SOLO' 33기 광수가 국토교통부 공식 유튜브에 등장해 이목을 끌고 있다./사진=국토교통부 유튜브 캡처

'나는 SOLO' 33기 광수가 국토교통부 공식 유튜브에 등장해 이목을 끌고 있다./사진=국토교통부 유튜브 캡처

'나는 SOLO' 33기 광수가 국토교통부 공식 유튜브에 등장해 이목을 끌고 있다.지난 23일 국토교통부 공식 유튜브 채널에는 '이번 추석, 같이 가실래요? 교통 대책은 제가 알려드릴게요'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에는 SBS Plus·ENA '나는 SOLO' 33기 모태솔로 특집에 출연 중인 광수가 등장했다. 앞서 광수는 '나는 SOLO' 자기소개를 통해 국토교통부 산하 기관에서 근무하는 5급 공무원이라고 밝힌 바 있다. 당시 국토교통부 장관의 응원 메시지도 공개돼 눈길을 끌었다.영상에서 광수는 "추석 연휴 특집 교통 캐스터를 맡게 된 국토교통부 OOO 사무관이다"라고 자신을 소개했다. 촬영 초반에는 다소 긴장한 모습을 보였지만 이내 고속도로 통행료 면제, KTX 운임 할인, 출국장 조기 운영, 대중교통 증편 등 추석 연휴 교통 대책을 차례로 설명했다.광수는 현재 방송 중인 '나는 SOLO' 33기에서 영숙, 현숙 등과 러브라인을 형성하고 있다. 오는 30일 방송에서는 33기의 최종 선택이 공개된다. 모태솔로 특집에 출연한 광수가 최종 선택을 통해 커플로 이어질지 관심이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr