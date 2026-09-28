우도환이 백기현을 향한 엇갈린 반응에 대한 생각을 밝혔다. / 사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

배우 우도환이 '메이드 인 코리아2'에서 백기현을 향한 엇갈린 반응에 대한 생각을 밝혔다.28일 서울 삼청동의 한 카페에서 디즈니+ 오리지널 '메이드 인 코리아2'에 출연한 배우 우도환을 만났다.'메이드 인 코리아2'는 9년 뒤, 욕망을 향해 폭주하는 백기태(현빈 분)의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다. 시즌1은 2025년 디즈니+ 한국 오리지널 공개작 가운데 전 세계 최다 시청 1위를 기록했다. 우도환은 보안사령부 중령이자 백기태의 동생인 백기현 역을 맡았다.작품 공개 이후 백기태의 욕망을 막으려는 백기현의 선택을 두고 시청자들의 반응도 엇갈렸다. 우도환은 이에 대해 "나는 무조건 기현이 편"이라고 말했다. 그는 "어떤 게 납득이 안 갔는지 조차 의문이다. 기현이 입장에서는 '이게 당연한 거 아닌가?'라고 생각한다"고 털어놨다.우도환은 현빈이 맡은 백기태 역에 대해서도 언급했다. 그는 "우리 형이 너무 매력적이어서 다른 게 안 보이는 것 같다"며 "나도 기태형을 처음 보자마자 '사람이 어떻게 저렇게 멋있을 수 있지?'라고 생각했다"고 고백했다. 그러면서 "모든 시청자가 기태의 발자취를 따라가다보니 기현이가 어떻게 됐는지는 중요하지 않다"며 "(시청자에게) 기현이는 걸림돌이다. 나도 형이 멋있어서 이해한다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.'메이드 인 코리아2'는 지난 9일 디즈니+에서 처음 공개됐으며 총 6부작으로 시청자들을 만났다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr