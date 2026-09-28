엑스디너리 히어로즈 새 미니 앨범 'IMPULSE' 인스트루멘털 라이브 샘플러 섬네일 이미지 / 사진=JYP엔터테인먼트

엑스디너리 히어로즈 오드, 주연 / 사진=JYP엔터테인먼트

엑스디너리 히어로즈 가온, 정수, 준한 / 사진=JYP엔터테인먼트

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 새 앨범의 수록곡을 악기 연주로 먼저 들려줬다.엑스디너리 히어로즈(정수, 가온, 오드, 준한, 주연)는 28일 공식 SNS를 통해 새 미니앨범 'IMPULSE'(임펄스)의 인스트루멘털 라이브 샘플러를 공개했다. 영상에는 타이틀곡 'Obsessed with Youth'(업세스트 위드 유스)를 비롯한 수록곡 7곡의 일부 구간이 담겼다.샘플러는 'Love in dystopia'(러브 인 디스토피아)로 시작해 'Give Up The Ghost'(기브 업 더 고스트), 'Slashhh!'(슬래시!), 'u and me in arguments'(유 앤 미 인 아규먼츠), 'You Right There'(유 라이트 데어), 'Breathe in, Breathe out'(브리드 인, 브리드 아웃), 'Obsessed with Youth' 순으로 이어진다. 정수의 키보드, 가온과 준한의 기타, 오드의 신시사이저, 주연의 베이스를 통해 각 곡의 분위기를 엿볼 수 있다.앞서 지난 27일에는 콘셉트 포토와 'IMPULSE vernissage'(임펄스 베르니사주)라는 이름의 프로모션 티저가 공개됐다. 콘셉트 포토에서 다섯 멤버는 "DUSTY DISTORTION TOO WEIRD TO LIVE EST. 1206" 문구가 적힌 티셔츠를 입고 빈티지한 분위기를 연출했다.엑스디너리 히어로즈는 이번 앨범의 곡 작업에도 참여했다. 지난 4월 미니앨범 'DEAD AND'(데드 앤드)를 발표한 뒤 국내외에서 단독 공연을 이어온 이들이 새 앨범에서 어떤 음악을 들려줄지 관심이 모인다.'IMPULSE'와 타이틀곡 'Obsessed with Youth'는 다음 달 12일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr