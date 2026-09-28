사진제공=ODDWAVE(오드웨이브)

그룹 DAILY:DIRECTION(데일리:디렉션, D:D)이 첫 번째 미니 음반을 내고 활동에 나선다.데일리:디렉션(장윤석·임지환·김주형·이원우·이반·앤 킴)은 지난 26일과 27일 공식 계정을 통해 로고 교체 영상과 트레일러 영상을 차례로 올리며 오는 10월 14일 미니 1집 'WHICH WAY'(위치 웨이) 발매 일정을 알렸다.먼저 공개된 영상에서는 활동 때마다 변주를 줘온 팀의 신규 상징 문양이 베일을 벗었다. 이어 공개된 트레일러 영상에는 연구원이 천사 모형의 몸 안에서 이빨이 돋은 식물과 사마귀 등 기이한 물체들을 끄집어내는 모습이 담겼다. 비워진 모형이 뿔과 붉은 눈을 지닌 초록빛 악마 형태로 바뀌는 연출에 이어 음반 제목인 'WHICH WAY'가 나타나며 마무리된다.앞서 데일리:디렉션은 지난 17일 선공개곡 'UP'(업) 뮤직비디오를 선보였다. 팀명에는 일상의 선택이 모여 저마다의 방향을 이룬다는 뜻을 담았으며, 정해진 기준 대신 선택과 시행착오를 거치며 독자적인 길을 찾아간다는 흐름을 주된 이야기로 풀어내고 있다.한편, 데일리:디렉션의 첫 미니 앨범 'WHICH WAY'는 오는 10월 14일 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr