우도환이 '메이드 인 코리아2'의 결말에 대한 소신을 밝혔다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

배우 우도환이 '메이드 인 코리아2'의 결말에 대한 소신을 밝혔다.28일 서울 삼청동의 한 카페에서 디즈니+ 오리지널 '메이드 인 코리아2'에 출연한 배우 우도환을 만났다.'메이드 인 코리아2'는 9년 뒤, 욕망을 향해 폭주하는 백기태(현빈 분)의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다. 시즌1은 2025년 디즈니+ 한국 오리지널 공개작 가운데 전 세계 최다 시청 1위를 기록했다. 우도환은 보안사령부 중령이자 백기태의 동생인 백기현 역을 맡았다.앞서 작품의 마지막 장면을 두고 시청자들 사이에서는 호불호가 크게 갈렸다. 우도환은 이에 대해 "우선 많은 분이 우리 형을 많이 사랑해주셨던 것 같다"며 "기현 입장에서는 형을 막기 위해 할 수 있는 최고의 위협"이었다고 설명했다.우도환은 이와 관련해 동료들과 나눴던 대화도 고백했다. 그는 "마지막 씬이 마지막 촬영이기도 했다"며 "일단 기현은 방아쇠를 당기지 않았다. 총구를 겨눴지, 방아쇠 당기는 연기는 없었다. 현장에서 우민호 감독, 현빈 선배랑 '기현이 기태를 죽였다고 생각하지 않는다'라고 대화했다"고 밝혔다. 그러면서 "이와 관련해서는 감독님이 예정된 인터뷰에서 밝혀주실 예정"이라고 털어놨다.'메이드 인 코리아2'는 지난 9일 디즈니+에서 처음 공개됐으며 총 6부작으로 시청자들을 만났다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr