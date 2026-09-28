그룹 원더걸스 출신 배우 안소희가 가수 로이킴과 10년 넘게 이어온 친분을 공개한 뒤 일부 누리꾼의 비판에 휩싸였다./사진=텐아시아DB

그룹 원더걸스 출신 배우 안소희가 가수 로이킴과 10년 넘게 이어온 친분을 공개한 뒤 일부 누리꾼의 비판에 휩싸였다./사진=안소희 유튜브 캡처

그룹 원더걸스 출신 배우 안소희가 가수 로이킴과 10년 넘게 이어온 친분을 공개한 뒤 일부 누리꾼의 비판에 휩싸였다.지난 25일 안소희의 유튜브 채널에는 '10년지기 로이킴이랑 한남동에서 쇼핑하고 카페 나들이'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 안소희는 로이킴과 알고 지낸 지 "거의 10년 됐더라"며 오랜 인연을 소개했다. 그는 "사람들이 우리가 친한 걸 잘 모르는데 벌써 10년이나 됐다. 미국에서 로이킴을 처음 만났을 때 엄청 귀여운 P사 니트를 입고 신이 나 있었던 게 기억이 난다"고 회상했다. 두 사람은 함께 쇼핑하고 카페를 찾으며 편안한 분위기 속에서 대화를 나눴다.그러나 영상 공개 후 일부 누리꾼은 로이킴의 과거 논란을 언급하며 안소희에게까지 비판을 쏟아냈다. "정준영 친구를 왜 섭외하냐", "실망해서 구독 취소한다" 등 부정적인 반응이 이어졌다.반면 논란이 확산하자 사실관계를 바로잡는 댓글도 잇따랐다. 일부 누리꾼은 "로이킴은 정준영 단톡방에 없었는데", "불법 촬영물이 공유된 단톡방 멤버가 아니었다"며 과거 사건과 관련한 오해를 지적했다.결국 안소희 측은 27일 영상 제목에서 '10년지기'라는 표현을 삭제했다. 기존 '10년지기 로이킴이랑 한남동에서 쇼핑하고 카페 나들이'에서 '로이킴이랑 한남동에서 쇼핑하고 카페 나들이'로 변경했다.실제로 로이킴이 불법 촬영물이 공유된 이른바 '정준영 단톡방'의 멤버였다는 인식은 당시 알려진 수사 내용과 차이가 있다. 로이킴은 2019년 정준영 관련 사건을 수사하는 과정에서 음란물 유포 혐의로 조사를 받았다. 그러나 문제가 된 대화방은 불법 촬영물을 공유한 단체 대화방이 아닌 낚시 취미를 공유하던 별도의 대화방으로 알려졌다.당시 로이킴은 온라인에 유포되던 특정 연예인의 사진이 합성된 이미지라는 점을 알리기 위해 포털사이트 블로그에서 해당 사진을 캡처해 대화방에 올린 것으로 전해졌다. 이후 검찰은 로이킴의 음란물 유포 혐의에 대해 기소유예 처분을 내렸다.그런데도 사건이 발생한 지 수년이 지난 현재까지 로이킴을 '정준영 단톡방 멤버'로 인식하는 일부 반응이 이어지고 있다. 이번에는 안소희가 오랜 친분을 공개했다는 이유로 비판의 대상이 되면서 과거 논란이 다시 수면 위로 떠 올랐다. 로이킴은 논란 이후 해병대에 입대해 군 복무를 마쳤으며, 전역 후 음악 활동을 이어가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr