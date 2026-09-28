SEVENTEEN / PLEDIS Entertainment

그룹 세븐틴의 소속사 플레디스 엔터테인먼트가 공연 티켓을 부정거래한 전문 암표상들에게 실형이 선고됐다고 밝혔다.플레디스 엔터테인먼트는 28일 공식 입장을 내고 암표상에 대한 수사와 재판 결과를 전했다. 플레디스는 "소속 아티스트의 공연 티켓을 부정거래해 온 전문 암표상의 검거와 처벌을 위해 수사기관과 긴밀히 협력해 왔다"고 밝혔다.소속사에 따르면 최근 검거된 전문 암표상 가운데 일부에게 각각 징역 1년 8개월과 징역 1년 4개월의 실형이 선고됐다. 추징금은 합산 10억 원 이상이다.앞서 플레디스 엔터테인먼트는 지난 3월 매크로 프로그램으로 공연 티켓을 대량 확보한 뒤 고가에 되팔아 약 70억 원의 부당이득을 챙긴 암표상 일당이 경찰에 검거됐다고 알렸다. 당시 소속사는 현장 단속과 모니터링에 참여하고 관련 자료를 수사기관에 제출해 왔다고 밝혔다.플레디스 엔터테인먼트는 해외에 기반을 둔 암표상을 포함해 다른 전문 암표상에 대한 수사도 진행 중이다. 소속사는 "앞으로도 전문 암표상들에 의한 티켓 부정거래에 대해서 선처 없이 끝까지 추적하여 엄중하게 대응하겠다"고 강조했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr