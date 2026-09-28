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일본 배우 사카구치 켄타로가 결혼을 발표한 지 불과 열흘여 만에 자택으로 경찰이 출동하는 소동을 겪은 것으로 전해졌다.28일 일본 매체 여성세븐 보도에 따르면, 지난 17일 늦은 밤 사카구치 켄타로의 자택과 관련해 일본 경찰 긴급전화인 110번 신고가 접수됐다. 신고를 받고 경찰관들이 현장으로 출동했으며, 부부 사이의 말다툼이 커지는 과정에서 벌어진 일로 파악됐다.신고자는 사카구치 켄타로의 아내로 추정된다고 현지 매체는 전했다. 현지 경찰 관계자 역시 부부 사이의 다툼이 격해지면서 발생한 소동이라는 취지로 설명한 것으로 알려졌다. 결혼 소식을 알린 직후 벌어진 일이었던 만큼 주변에서도 놀랐다는 전언이다.사카구치 켄타로 측은 해당 보도와 관련해 별도의 입장을 밝히지 않은 상태다.앞서 사카구치 켄타로는 지난 6일 공식 유료 팬클럽을 통해 교제해온 비연예인 여성과 결혼했다는 소식을 직접 알렸다. 결혼 상대는 사카구치 켄타로보다 3세 연상인 헤어메이크업 아티스트로 알려졌다. 두 사람은 드라마 촬영 현장에서 인연을 맺은 뒤 5년 넘게 만남을 이어온 것으로 전해졌다.결혼 발표 당시만 해도 오랜 연애 끝에 부부가 됐다는 소식으로 관심을 모았으나, 약 열흘 만에 경찰 출동 소식까지 전해지며 다시 한번 이목이 집중되고 있다.한편, 사카구치 켄타로는 2010년 모델로 연예계 활동을 시작한 뒤 배우로 영역을 넓혔다. 드라마 '중쇄를 찍자!', '도쿄 타라레바 아가씨', '미안하다 사랑한다', '시그널 장기 미제 사건 수사반'을 비롯해 영화 '바닷마을 다이어리', '히로인 실격', '너와 100번째 사랑', '오늘 밤, 로맨스 극장에서', '내 이야기!!' 등 다수의 작품에 출연했다.국내 활동도 앞두고 있다. 사카구치 켄타로는 내달 6일 첫 방송되는 채널A 새 화요드라마 '키드냅 게임'을 통해 한국 시청자들과 만날 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr