치과의사 남편이 아내의 외도를 의심했다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

치과의사 남편이 아내의 외도를 의심했다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

치과의사 남편이 아내의 외도를 의심했다. 자신의 집 안방 침대에서 아내의 남자 동창과 같은 향수 냄새가 났다는 것. 그러나 아내를 추적한 탐정단이 발견한 건 불륜 현장이 아닌 친구들의 심부름을 도맡아 하는 모습이었다.28일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'의 '사건 수첩'에서는 "아내가 동창들과 어울린 이후 달라졌다"는 남편의 의뢰가 다뤄진다.치과 원장인 의뢰인은 과거 환자로 만난 아내의 적극적인 구애를 받고 결혼했다. 부산 출신인 아내는 결혼 후 연고가 없는 서울에서 홀로 육아를 하면서 우울감을 겪었다. 이를 지켜본 남편은 서울에서의 생활을 정리하고 아내의 고향인 부산으로 내려가 새로 병원을 열었다.부산에 내려온 뒤 아내는 학창 시절 친구들을 다시 만나면서 이전의 활기를 되찾았다. 남편도 한동안 아내의 변화를 반겼지만, 시간이 지나면서 석연치 않은 행동이 하나둘 나타나기 시작했다.아내는 외출하면 연락이 잘 닿지 않았고 동창들과 남녀 4대4로 술자리를 갖기도 했다. 남편의 의심을 키운 결정적인 계기는 집에서 발견됐다. 퇴근한 남편이 부부의 안방 침대에서 아내의 남자 동창이 사용하는 것과 같은 향수 냄새를 맡은 것. 남편은 아내와 해당 남성이 부적절한 관계를 맺고 있다고 의심해 탐정단에 조사를 의뢰했다. 그러나 아내를 따라붙은 탐정단이 확인한 모습은 남편의 예상과 달랐다.아내는 친구의 아이를 대신 하원시킨 뒤 몇 시간 동안 돌봐줬다. 뒤늦게 아이를 데리러 온 친구는 "다음에도 같은 시간에 부탁할게"라는 말을 남겼다. 다른 날에는 친구 대신 장을 봐주는 모습도 포착됐다.이뿐만이 아니었다. 아내는 한밤중 공원에서 땀을 흘리며 몇 바퀴씩 달렸다. 이 역시 친구가 시킨 일이었던 것으로 전해졌다. 동창들을 다시 만난 뒤 밝아졌다고 생각했던 아내가 오히려 친구들의 각종 요구를 들어주고 있었던 셈이다. 이를 지켜본 출연진은 학창 시절 친구 관계에서 있었던 괴롭힘이 성인이 된 뒤까지 이어진 것이 아니냐고 의심했다.유인나는 "이건 부탁이 아니라 괴롭힘이다"라고 말했다. 김풍 역시 "뭔가 책잡힌 게 있는 거 아니냐"며 아내가 친구들의 요구를 거절하지 못하는 데 다른 이유가 있을 가능성을 언급했다.데프콘은 더욱 강하게 반응했다. 그는 "괴롭힘을 당하는 거면 남편 뚜껑 열릴 것 같다"며 "나라면 가만히 안 있는다. 가서 다 작살을 낼 거다"라고 분노했다.이날 방송에는 배우 송진우도 일일 탐정으로 출연한다. 이병헌, 이서진, 장혁 등의 성대모사로 알려진 송진우는 방송에서 자신의 수집 취미와 재테크 이야기도 공개한다.송진우는 중학교 1학년 때부터 한 스포츠 스타의 카드를 모아 현재 약 4000장을 보유하고 있다고 밝혔다. 그가 수집한 카드 가운데 일부는 구입 당시보다 가치가 크게 올라 수익률 4900%를 기록한 것으로 전해졌다. 방송에서는 해당 카드의 현재 시세도 공개될 예정이다.'탐정들의 영업비밀'은 28일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr