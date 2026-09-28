최근 서울시 종로구 삼청동의 한 카페에서 영화 '부활남: 더 레드'의 연출을 맡은 백종열 감독과 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

최근 서울시 종로구 삼청동의 한 카페에서 영화 '부활남: 더 레드'의 연출을 맡은 백종열 감독과 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

백종열 감독이 '부활남: 더 레드' 이후의 이야기에 대한 가능성을 열어뒀다.최근 서울시 종로구 삼청동의 한 카페에서 영화 '부활남: 더 레드'의 연출을 맡은 백종열 감독과 만나 이야기를 나눴다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 ‘석환’(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 영화다.영화는 한 편의 이야기로 마무리되지만, 세계관 곳곳에는 이후의 이야기를 상상할 수 있는 여지가 남아 있다. 백 감독 역시 후속 이야기에 대한 가능성을 닫아두지는 않았다. 그는 "모든 이야기에는 전사가 있고 후사가 있다고 생각한다. '더 레드'의 이야기는 이것으로 완결됐지만, 그 이후에 펼쳐질 수 있는 이야기들은 충분히 잠재돼 있다고 생각한다"고 말했다.특히 영화에는 김시아뿐 아니라 김유정이 특별출연해 짧지만 강한 인상을 남긴다. 백 감독은 처음부터 세계관 확장을 염두에 두고 김유정을 캐스팅한 것은 아니었다고 설명했다.백 감독은 "이렇게까지 이야기를 확장할 생각으로 캐스팅한 건 아니었다. 해당 장면에는 분명한 임팩트가 필요했다"며 "김유정 배우가 대사를 한마디도 하지 않는다. 그럼에도 존재감이 있어야 하는 역할이었기 때문에 강한 캐스팅이 필요했고, 당시 김유정 배우가 적합하다고 판단했다"고 밝혔다.캐스팅 과정이 처음부터 순탄했던 것은 아니었다고. 백 감독은 "당연히 여러 후보가 있었다. 제안을 드렸다가 성사되지 않는 과정도 있었다"며 "그러다 김유정 배우와 연락이 닿았고, 흔쾌히 출연을 결정해 캐스팅이 성사됐다"고 설명했다.백 감독과 김유정의 인연은 이번 작품이 처음이 아니었다. 김유정이 아역배우로 이름을 알리기도 전인 3~4세 무렵 이미 한 차례 만난 적이 있다는 백 감독은 "사실 김유정 배우가 세네 살 때 처음 봤다. 당시 아동복 모델을 할 때였다"며 "그런데 김유정 배우는 저를 기억하지 못하더라. 약간 '누구세요?' 하는 느낌이었다"고 웃었다.이어 "그 이후 계속 승승장구하는 모습을 봤고, 이번 작품을 통해 다시 만나 캐스팅하고 촬영까지 하게 됐다"며 "당시 작업을 했다는 사실 자체는 김유정 배우도 기억하고 있었다. 워낙 인지도가 높은 배우인 만큼 우리 영화 입장에서는 굉장히 좋은 캐스팅이었다"고 말했다.영화 '부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr