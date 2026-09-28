김희정이 '엄마가 미쳤어요' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

성준해 감독이 '엄마가 미쳤어요' 제목에 담긴 의미를 설명했다. / 사진제공=KBS

김희정이 '엄마가 미쳤어요'에 출연한다. / 사진제공=KBS

정민아가 '엄마가 미쳤어요'에 출연한다. / 사진제공=KBS

동하가 '엄마가 미쳤어요' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

배우 김영옥이 '엄마가 미쳤어요'에 출연한다. / 사진제공=KBS

KBS가 '엄마가 미쳤어요'라는 다소 자극적인 제목의 새 일일드라마를 선보인다. 이에 대해 성준해 감독은 제목을 두고 여러 의견이 있었지만 작품의 방향과 맞닿아 있다고 설명했다.28일 KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 정민아, 동하, 김희정, 강경헌, 김영옥, 양희경, 이한위, 남성진, 조미령, 강은탁, 성준해 감독이 참석했다. '엄마가 미쳤어요'는 평생 가족을 위해 살아온 엄마와 자신만을 위해 살아온 엄마, 그리고 두 엄마의 원수 같은 자식들이 얽히면서 벌어지는 가족 성장기를 그린 작품이다.'으라차차 내 인생', '누가 뭐래도', '여름아 부탁해' 등을 연출한 성준해 감독은 이날 가장 먼저 작품 제목을 둘러싼 이야기를 꺼냈다. 준비 단계부터 '엄마가 미쳤어요'라는 제목을 사용했지만 KBS 1TV 일일극의 기존 분위기와는 다르다는 주변의 반응이 적지 않았다고 했다.성 감독은 "가제를 가지고 준비 작업을 하는데 주변에서 묻는 분들이 많더라. 그래도 KBS 1TV 드라마면 훈훈하고 따뜻한 제목이어야 하지 않냐는 질문과 의견을 주셨다"고 말했다. 제작진 역시 제목을 바꿀지를 두고 고민했지만 결국 처음 사용했던 '엄마가 미쳤어요'를 그대로 확정했다. 특히 '미쳤어요'의 '미'에 아름다울 미(美)를 넣어 제목에 또 다른 의미를 더했다.성 감독은 "타이틀을 자세히 보면 아름다울 미(美) 한자가 들어 있다. 아마 저 포인트가 연출과도 맞닿지 않을까 생각한다"고 설명했다. 이어 그는 "'미쳤다'를 부정적인 의미로만 바라보기보다 작품이 담고 있는 다양한 재미와 감동을 함께 봐달라"고 당부했다.김희정은 삼계탕집을 운영하며 홀로 삼남매를 키워온 조미미를 연기한다. 자녀들이 각자의 자리에서 잘 살아가는 것을 가장 큰 행복으로 여겨왔지만 이혼한 큰아들과 신용불량자가 된 둘째 아들이 집으로 돌아오고, 막내딸 다미까지 직장을 그만두면서 예상하지 못한 변화를 맞는 인물이다.김희정은 "사람 좋기로 유명한 PD님과 꼭 함께 작업해보고 싶었다. 배우들이 다 같은 마음일 것 같다"며 "좋은 선생님들과 함께할 수 있다는 점에서도 행복하게 이 작품을 선택하게 됐다"고 출연 이유를 밝혔다.정민아는 다섯 살에 입양된 막내딸 강다미 역을 맡았다. 가족에게 연이어 문제가 생길 때마다 이를 수습하는 역할을 자처하지만, 밝은 모습 뒤에는 쉽게 꺼내지 못하는 상처를 지니고 있다.그는 "다미는 밝고 씩씩해 보이지만 내면에 상처가 큰 친구다. 연기할 때 단순히 밝은 모습만 보여주기보다 그 이면에 있는 아픔까지 표현하려고 신경 썼다"고 설명했다. 이어 정민아는 "다미는 가족에 대한 책임감이 큰 친구다. 오빠들이 사고를 치면 결국 자신이 수습한다고 생각한다. 스스로를 이 가족에서 가장 멀쩡한 딸이라고 생각하면서 연기했다"고 덧붙였다.동하는 황금어패럴 수석 디자이너이자 써밋 투 파트너스 대표 차승윤으로 분한다. 어린 시절 부모를 잃은 뒤 그 죽음에 얽힌 진실을 추적해 나가는 인물이다. 그는 "분위기 메이커는 다미가 하고 있다. 저는 조용히 구석에서 지켜보고 있는 타입"이라며 "어린 시절 부모님이 돌아가신 이유에 대한 진실을 파헤쳐 나가면서 여러 에피소드를 보여주는 역할"이라고 소개했다.작품에 임하는 각오를 밝히기도 했다. 동하는 "어렸을 때부터 진심으로 존경해온 선생님, 감독님과 함께 작업하는 것만으로도 영광"이라며 "민폐만 끼치지 말자는 생각으로 작품에 임하고 있다"고 말했다.부자가 된 할머니 황금순을 연기하는 김영옥은 "'엄마가 미쳤어요'라는 제목이 난해하고 이상하다고 생각할 수도 있다"면서도 "하지만 어떤 엄마든 정상적인 엄마로 이 나이까지 살아오려면 미치지 않고서는 집안을 세워갈 수 없는 것 같다. 미쳤다고 표현해서 그렇지, 그만큼 엄마의 삶에는 여러 모습이 담겨 있다고 생각한다"고 설명했다.긴 호흡의 일일드라마에 출연하게 된 소감도 밝혔다. 88세인 김영옥은 "내가 일일극을 해도 되나 했지만, 이 작품을 마지막으로 해도 되겠다 싶었다. 물론 또 할 수 있으면 행복이겠지만"이라며 웃어 보였다. 이어 그는 "대사 외우기가 힘들다. 그래도 잘 헤쳐 나가 보겠다. 대단한 교훈을 줄 거라 생각한다. 작품에 대한 많은 관심도 부탁드린다"고 덧붙였다.'엄마가 미쳤어요'는 이날 오후 8시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr